Найбагатші терористи світу: хто насправді фінансує ХАМАС, — Bild

На думку експертів Bild, річний бюджет "уряду" ХАМАС у Секторі Гази становить щонайменше 2,4 мільярда доларів. Однак населення анклаву живе в жахливих злиднях.

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ХАМАС, можливо, одна з найбагатших терористичних організацій у світі і поступається тільки ІДІЛ. Про це повідомив провідний експерт із тероризму Метью Левітт у звіті для Конгресу США.

Він пояснив: ХАМАС роками отримує гроші з різних джерел — від ЄС, ООН та інших міжнародних організацій, від таких країн, як Іран, Росія, Сирія або Катар, а також від підконтрольних будівельних компаній, банків, благодійних фондів.

"Річний дохід ХАМАС становить від 300 до 400 мільйонів доларів від податків, здирництва, прикордонного контролю та інших коштів, пов'язаних із контролем над Сектором Гази", — пише Левітт.

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Крім того, ООН за період із 2014-го до 2020 року, за деякими оцінками, пише Bild, вклала в Сектор Гази 4,5 мільярда доларів. Від структур Євросоюзу Сектор Гази отримав за цей самий період ще 730 мільйонів доларів. Крім того, допомагає Газі й безпосередньо Німеччина — це плюс 360 мільйонів доларів.

Таким чином, як вважають експерти Bild, річний бюджет "уряду" ХАМАС у Секторі Гази становить щонайменше 2,4 мільярда доларів. Незважаючи на це, населення анклаву живе в злиднях, підкреслюють аналітики.

За словами Левітта, ХАМАС заробляє ще пів мільярда доларів на рік на прикордонних переходах "Рафах" (Єгипет) і "Керем-Шалом" (Ізраїль). Саме на цих КПП оподатковуються абсолютно всі товари, які ввозяться в Газу.

Фінансовою імперією ХАМАС управляють, як стало відомо виданню Bild, кілька топменеджерів-терористів. Вони підпорядковуються політбюро ХАМАС і перебувають за кордоном — у Туреччині, Єгипті, Катарі та Йорданії. Деякі з них живуть там під вигаданими іменами і з підробленими паспортами.

ООН знову шукає мільйони для Сектора Гази

Агентство ООН з надання допомоги палестинським біженцям на Близькому Сході (UNRWA) терміново шукає 104 мільйони доларів для гуманітарної допомоги постраждалим у Секторі Гази. Повідомлення про це з'явилося на сайті організації вже 11 жовтня 2023 року.

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Гроші планують спрямувати на купівлю продуктів, непродовольчих товарів, медичну допомогу та забезпечення житлом і захистом 250 тисяч осіб, які вже почали шукати притулку в організації в Секторі Гази. В агентстві додали, що допомоги потребують, зокрема, жінки, діти, люди з інвалідністю та люди похилого віку.

"Те, що відбувається, вже є безпрецедентною гуманітарною трагедією. Якими б не були обставини, під час конфлікту діють правила, і це не виняток. Допомога цивільному населенню, якому нікуди тікати, у доступі до води, їжі та медикаментів має бути негайною", — заявив генеральний комісар UNRWA Філіп Лаццаріні.

Яка частина цих і раніше виданих грошей потрапить до рук терористів, невідомо, підкреслює Bild.

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Сухопутні війська ЦАХАЛ 2 листопада прорвали передню лінію оборони ХАМАС на півночі Сектора Гази. Представник ізраїльської армії Даніель Хагарі вважає, що наземна операція просувається за планом.

7 листопада прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що загального припинення вогню в Газі не буде доти, доки бойовики не звільнять усіх заручників. Однак він допустив можливість створення тактичних невеликих пауз для того, щоб змогли заїхати гуманітарні вантажі.