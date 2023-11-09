"Вулиця з двостороннім рухом": у США стурбовані військовими зв'язками РФ і КНДР, — ЗМІ

Держсекретар Ентоні Блінкен упевнений, що Пхеньян постачає техніку для подальшого її використання проти України, а Москва надає технічну підтримку, щоб Північна Корея могла домогтися військового прогресу.

Сполучені Штати Америки поділяють стурбованість Південної Кореї з приводу зростаючого військового співробітництва між Північною Кореєю і Російською Федерацією. Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав це співробітництво "вулицею з двостороннім рухом", що включає потоки зброї та технічну підтримку. Про це він заявив 9 листопада на пресконференції в Сеулі, повідомляє агентство Reuters.

Блінкен і міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Джин також заявили, що вони обговорили так звану стратегію розширеного стримування у протидії загрозам з боку Північної Кореї, що передбачає використання військових активів США, включно з їхніми ядерними силами, для захисту від атак і поліпшення співпраці з Японією.

"У нас є реальна стурбованість з приводу будь-якої підтримки північнокорейських програм балістичних ракет, її ядерних технологій, її можливостей космічних запусків. Ми працюємо над... виявленням, викриттям і, за необхідності, протидією цим зусиллям", — заявив Блінкен.

Повідомляється, що Сполучені Штати та їхні союзники засудили постачання зброї та військової техніки з КНДР до РФ для використання у війні проти України.

Північна Корея і Росія заперечують будь-які угоди щодо постачання зброї, хоча їхні лідери пообіцяли тіснішу військову співпрацю, коли зустрілися у вересні на Далекому Сході РФ.

Блінкен заявив, що Пхеньян постачає військову техніку в Росію для використання у війні з Україною, а Москва, зі свого боку, надає технічну підтримку, щоб допомогти КНДР домогтися військового прогресу.

"Це реальна стурбованість щодо безпеки Корейського півострова, реальна занепокоєність для глобальних режимів нерозповсюдження, це реальна стурбованість щодо російської агресії проти України і реальна стурбованість щодо порушення численних резолюцій Ради Безпеки ООН", — сказав він.

Нагадаємо, 7 листопада повідомлялося, що КНДР активно постачає озброєння не тільки Росії. Одними з імпортерів північнокорейської зброї є Єгипет, Сирія, Іран та інші країни Близького Сходу. Також зброєю з КНДР цікавляться терористи, про що свідчить наявність в арсеналі бойовиків ХАМАС 122-мм снарядів виробництва Північної Кореї.