Бійня в Ізраїлі: що відомо про зв'язок репортерів великих західних агентств із ХАМАС, — розслідування

У розслідування фігурують чотири репортери, матеріали яких використовували агентства Associated Press і Reuters. Один із них, Хасан Еслайя, раніше був зображений на фото з лідером ХАМАС і організатором масових убивств в Ізраїлі 7 жовтня Ях'єю Сінваром.

Терористи угруповання ХАМАС були не єдиними, хто задокументував воєнні злочини на території Ізраїлю, які були здійснені 7 жовтня. На деяких кадрах, де зафіксовані злодіяння палестинських бойовиків, засвітилися фоторепортери, які працюють на інформаційні агентства Associated Press і Reuters. Про те, яким чином опинилися журналісти авторитетних світових ЗМІ в епіцентрі подій в Ізраїлі, йдеться в розслідуванні організації Honest Reporting, опублікованому 8 листопада.

На думку авторів публікації, присутність західних репортерів з найбільших інформаційних агентств викликає серйозні етичні питання.

"Що вони робили там так рано, у звичайний спокійний суботній ранок? Чи було це погоджено з ХАМАСом? Чи схвалювали солідні телеграфні служби, які опублікували їхні фотографії, їхню присутність на ворожій території разом із лазутчиками? Чи повідомили про це фотожурналісти, які працюють позаштатно для інших ЗМІ, таких як CNN і The New York Times?" — такі питання ставлять в Honest Reporting.

Хто фігурував у розслідуванні

У матеріалі йдеться про те, що Associated Press опублікувало фото, зроблені 7 жовтня в районі кордону Ізраїлю і Гази. У титрах фігурують імена: Хасан Еслайя, Юсеф Масуд, Алі Махмуд і Хатем Алі.

Зокрема, Хасан Еслайя також виявився позаштатним співробітником найбільшого телеканалу CNN, який сфотографував палаючий ізраїльський танк і палестинських бойовиків, які проникли в кібуц Кфар-Азза. Крім того, він сфотографував себе, коли стояв перед ізраїльським танком, водночас у нього не було жилета для преси і шолома, а підпис до його твіту арабською мовою свідчив: "Пряма трансляція з поселень сектора Гази".

Фото співробітника AP Хасана Еслаї

Фото співробітника AP Хасана Еслаї

Фото Алі Махмуда

Фото Хатема Алі

Цей матеріал було опубліковано на каналі Х (Twitter), проте пізніше було видалено.

Ба більше, у розпорядженні Honest Reporting опинилася фотографія, на якій Еслайя зображений із лідером ХАМАС і організатором масових убивств 7 жовтня Ях'єю Сінваром.

Хасан Еслайя з лідером ХАМАС Ях'єю Сінваром

Юсеф Масуд виявився співробітником The New York Times, і теж був присутній під час нападу бойовиків, а Алі Махмуд і Хатем Алі зробили кілька жахливих знімків викрадених ізраїльтян у Газі. Причому Махмуд сфотографував пікап, у якому було тіло німецької дівчини Шані Лук, а Алі зробив кілька знімків викрадення людей у секторі.

"Цікаво, що імена фотографів, які фігурують в інших джерелах, були видалені з деяких фотографій у базі даних AP. Можливо, хтось зі співробітників агентства зрозумів, що це ставить серйозні питання до їхньої журналістської етики", — пишуть автори розслідування.

Насамкінець у публікації сказано, що керівництво великих агентств може сказати, що їхні репортери просто виконували свою роботу, однак тоді як вони могли опинитися на кордоні суботнім ранком саме в потрібному місці і в потрібний час без попередньої координації з терористами, якщо ХАМАС готував напад місяцями?

"Чи вони були частиною плану? Якщо співробітники агентств на місцях активно або пасивно співпрацювали з ХАМАС, щоб отримати ці знімки, їх слід притягнути до відповідальності, щоб переглянути межі між журналістикою і варварством", — підсумували в Honest Reporting.

Реакція ізраїльської сторони

Після виходу цього матеріалу в канцелярії прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху 9 листопада заявили, що Національна служба інформації "засуджує участь журналістів, які працюють із міжнародними ЗМІ, у висвітленні жорстоких масових убивств, влаштованих терористами ХАМАСу 7 жовтня на околицях сектору Гази, і вимагає негайно вжити заходів щодо фотографів, які перебувають на службі ХАМАСу".

У заяві наголошувалося, що ці представники найбільших ЗМІ причетні до злочинів проти людяності та порушили правила професійної етики.

З цього приводу висловився і голова "Державного табору" Бені Ганц.

"Якщо були журналісти, які знали про різанину, які мовчали і фотографували, поки вбивали дітей, вони нічим не відрізняються від терористів і мають бути суворо покарані", — написав він у соцмережах.

Раніше Фокус опублікував матеріал Лео Бланкена, Іена Райса і Крейга Вайтсайда про те, що означає теракт "Потоп Аль-Акса" та який вплив він справив на міжнародну обстановку. Зазначені автори вважають, що шок від нападу ХАМАСу 7 жовтня продовжує впливати на події в усьому світі, і багато хто побоюється, що він стане каталізатором масштабнішої регіональної війни.