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Воєнний фокус Війна в Ізраїлі

Бійня в Ізраїлі: що відомо про зв'язок репортерів великих західних агентств із ХАМАС, — розслідування

Хасан Еслайя і Яхья Сінвар
Фото: Twitter | Репортер Хасан Еслайя з лідером ХАМАС Ях'єю Сінваром

У розслідування фігурують чотири репортери, матеріали яких використовували агентства Associated Press і Reuters. Один із них, Хасан Еслайя, раніше був зображений на фото з лідером ХАМАС і організатором масових убивств в Ізраїлі 7 жовтня Ях'єю Сінваром.

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Терористи угруповання ХАМАС були не єдиними, хто задокументував воєнні злочини на території Ізраїлю, які були здійснені 7 жовтня. На деяких кадрах, де зафіксовані злодіяння палестинських бойовиків, засвітилися фоторепортери, які працюють на інформаційні агентства Associated Press і Reuters. Про те, яким чином опинилися журналісти авторитетних світових ЗМІ в епіцентрі подій в Ізраїлі, йдеться в розслідуванні організації Honest Reporting, опублікованому 8 листопада.

На думку авторів публікації, присутність західних репортерів з найбільших інформаційних агентств викликає серйозні етичні питання.

"Що вони робили там так рано, у звичайний спокійний суботній ранок? Чи було це погоджено з ХАМАСом? Чи схвалювали солідні телеграфні служби, які опублікували їхні фотографії, їхню присутність на ворожій території разом із лазутчиками? Чи повідомили про це фотожурналісти, які працюють позаштатно для інших ЗМІ, таких як CNN і The New York Times?" — такі питання ставлять в Honest Reporting.

Хто фігурував у розслідуванні

У матеріалі йдеться про те, що Associated Press опублікувало фото, зроблені 7 жовтня в районі кордону Ізраїлю і Гази. У титрах фігурують імена: Хасан Еслайя, Юсеф Масуд, Алі Махмуд і Хатем Алі.

Зокрема, Хасан Еслайя також виявився позаштатним співробітником найбільшого телеканалу CNN, який сфотографував палаючий ізраїльський танк і палестинських бойовиків, які проникли в кібуц Кфар-Азза. Крім того, він сфотографував себе, коли стояв перед ізраїльським танком, водночас у нього не було жилета для преси і шолома, а підпис до його твіту арабською мовою свідчив: "Пряма трансляція з поселень сектора Гази".

Фото співробітника AP Хасана Еслаї Fullscreen
Фото співробітника AP Хасана Еслаї
Фото співробітника AP Хасана Еслаї Fullscreen
Фото співробітника AP Хасана Еслаї
Фото Алі Махмуда Fullscreen
Фото Алі Махмуда
Фото Хатема Алі Fullscreen
Фото Хатема Алі

Цей матеріал було опубліковано на каналі Х (Twitter), проте пізніше було видалено.

Ба більше, у розпорядженні Honest Reporting опинилася фотографія, на якій Еслайя зображений із лідером ХАМАС і організатором масових убивств 7 жовтня Ях'єю Сінваром.

Хасан Еслайя Fullscreen
Хасан Еслайя з лідером ХАМАС Ях'єю Сінваром

Юсеф Масуд виявився співробітником The New York Times, і теж був присутній під час нападу бойовиків, а Алі Махмуд і Хатем Алі зробили кілька жахливих знімків викрадених ізраїльтян у Газі. Причому Махмуд сфотографував пікап, у якому було тіло німецької дівчини Шані Лук, а Алі зробив кілька знімків викрадення людей у секторі.

"Цікаво, що імена фотографів, які фігурують в інших джерелах, були видалені з деяких фотографій у базі даних AP. Можливо, хтось зі співробітників агентства зрозумів, що це ставить серйозні питання до їхньої журналістської етики", — пишуть автори розслідування.

Насамкінець у публікації сказано, що керівництво великих агентств може сказати, що їхні репортери просто виконували свою роботу, однак тоді як вони могли опинитися на кордоні суботнім ранком саме в потрібному місці і в потрібний час без попередньої координації з терористами, якщо ХАМАС готував напад місяцями?

"Чи вони були частиною плану? Якщо співробітники агентств на місцях активно або пасивно співпрацювали з ХАМАС, щоб отримати ці знімки, їх слід притягнути до відповідальності, щоб переглянути межі між журналістикою і варварством", — підсумували в Honest Reporting.

Реакція ізраїльської сторони

Після виходу цього матеріалу в канцелярії прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху 9 листопада заявили, що Національна служба інформації "засуджує участь журналістів, які працюють із міжнародними ЗМІ, у висвітленні жорстоких масових убивств, влаштованих терористами ХАМАСу 7 жовтня на околицях сектору Гази, і вимагає негайно вжити заходів щодо фотографів, які перебувають на службі ХАМАСу".

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У заяві наголошувалося, що ці представники найбільших ЗМІ причетні до злочинів проти людяності та порушили правила професійної етики.

З цього приводу висловився і голова "Державного табору" Бені Ганц.

"Якщо були журналісти, які знали про різанину, які мовчали і фотографували, поки вбивали дітей, вони нічим не відрізняються від терористів і мають бути суворо покарані", — написав він у соцмережах.

Раніше Фокус опублікував матеріал Лео Бланкена, Іена Райса і Крейга Вайтсайда про те, що означає теракт "Потоп Аль-Акса" та який вплив він справив на міжнародну обстановку. Зазначені автори вважають, що шок від нападу ХАМАСу 7 жовтня продовжує впливати на події в усьому світі, і багато хто побоюється, що він стане каталізатором масштабнішої регіональної війни.