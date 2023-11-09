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Военный Фокус Война в Израиле

Бойня в Израиле: что известно о связи репортеров крупных западных агентств с ХАМАС, — расследование

Хасан Эслайя и Яхья Синвар
Фото: Twitter | Репортер Хасан Эслайя с лидером ХАМАС Яхьей Синваром

В расследование фигурируют четыре репортера, материалы которых использовали агентства Associated Press и Reuters. Один из них, Хасан Эслайя ранее был запечатлен на фото с лидером ХАМАС и организатором массовых убийств в Израиле 7 октября Яхьей Синваром.

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Террористы группировки ХАМАС были не единственными, кто задокументировал военные преступления на территории Израиля, которые были совершены 7 октября. На некоторых кадрах, где запечатлены злодеяния палестинских боевиков, засветились фоторепортеры работающих на информационные агентства Associated Press и Reuters. О том каким образом оказались журналисты авторитетных мировых СМИ в эпицентре событий в Израиле говорится в расследовании организации Honest Reporting, опубликованном 8 ноября.

По мнению авторов публикации, присутствие западных репортеров из крупнейших информационных агентств вызывает серьезные этические вопросы.

"Что они делали там так рано, в обычное спокойное субботнее утро? Было ли это согласовано с ХАМАСом? Одобряли ли солидные телеграфные службы, опубликовавшие их фотографии, их присутствие на вражеской территории вместе с лазутчиками? Сообщили ли об этом фотожурналисты, работающие внештатно для других СМИ, таких как CNN и The New York Times?" — такими вопросами задаются в Honest Reporting.

Кто фигурировал в расследовании

В материале говорится, что Associated Press опубликовало фото, сделанных 7 октября в районе границы Израиля и Газы. В титрах фигурируют имена: Хасан Эслайя, Юсеф Масуд, Али Махмуд и Хатем Али.

В частности, Хасан Эслайя также оказался внештатным сотрудником крупнейшего телеканала CNN, который сфотографировал горящий израильский танк и палестинских боевиков, проникших в кибуц Кфар-Азза. Кроме того он запечатлел себя стоящим перед израильским танком, при этом у него не было жилета для прессы и шлема, а подпись к его твиту на арабском языке гласила: "Прямая трансляция из поселений сектора Газа".

Фото сотрудника AP Хасана Эслайи Fullscreen
Фото сотрудника AP Хасана Эслайи
Фото сотрудника AP Хасана Эслайи Fullscreen
Фото сотрудника AP Хасана Эслайи
Фото Али Махмуда Fullscreen
Фото Али Махмуда
Фото Хатема Али Fullscreen
Фото Хатема Али

Это материал был опубликован на канале Х (Twitter), однако позже были удалены.

Более того в распоряжении Honest Reporting оказалась фотография, на которой Эслайя запечатлен с лидером ХАМАС и организатором массовых убийств 7 октября Яхьей Синваром.

Хасан Эслайя Fullscreen
Хасан Эслайя с лидером ХАМАС Яхьей Синваром

Юсеф Масуд оказался сотрудником The New York Times, и тоже присутствовал при нападении боевиков, а Али Махмуд и Хатем Али сделали несколько ужасающих снимков похищенных израильтян в Газе. Причем Махмуд запечатлел пикап, в котором находилось тело немецкой девушки Шани Лук, а Али сделал несколько снимков похищения людей в секторе.

"Интересно, что имена фотографов, которые фигурируют в других источниках, были удалены с некоторых фотографий в базе данных AP. Возможно, кто-то из сотрудников агентства понял, что это ставит серьезные вопросы к их журналистской этике", — пишут авторы расследования.

В заключение в публикации сказано, что руководство крупных агентств может сказать, что их репортеры просто выполняли свою работу, однако тогда как они могли оказаться на границе субботним утром именно в нужном месте и в нужное время без предварительной координации с террористами, если ХАМАС готовил нападение месяцами?

"Или они были частью плана? Если сотрудники агентств на местах активно или пассивно сотрудничали с ХАМАС, чтобы получить эти снимки, их следует привлечь к ответственности, чтобы пересмотреть границы между журналистикой и варварством", — подытожили в Honest Reporting.

Реакция израильской стороны

После выхода данного материала в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаниягу 9 ноября заявили, что Национальная служба информации "осуждает участие журналистов, работающих с международными СМИ, в освещении жестоких массовых убийств, устроенных террористами ХАМАСа 7 октября на окраинах сектора Газа, и требует немедленно принять меры в отношении фотографов, находящихся на службе ХАМАСа".

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В заявлении подчеркивалось, что эти представители крупнейших СМИ причастны к преступлениям против человечности и нарушили правила профессиональной этики.

По этому поводу высказался и председатель "Государственного лагеря" Бени Ганц.

"Если были журналисты, которые знали о резне, которые молчали и фотографировали, пока убивали детей, они ничем не отличаются от террористов и должны быть строго наказаны", — написал он в соцсетях.

Ранее Фокус опубликовал материал Лео Бланкена, Иэна Райса и Крейга Уайтсайда о том, что означает теракт "Потоп Аль-Акса" и какое влияние он оказал на международную обстановку. Указанные авторы полагают, что шок от нападения ХАМАСа 7 октября продолжает влиять на события по всему миру, и многие опасаются, что оно станет катализатором более масштабной региональной войны.