"Це наша відповідальність": у Литві заявили, що Україна може почати переговори з РФ

За словами глави МЗС Литви, Україна має сама вирішити, коли і за яких умов треба починати переговори з Росією. Перемога РФ поставить під питання безпеку країн Балтії.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс сказав, що Україна може почати переговори з Росією про припинення війни, якщо їй не вистачатиме західної зброї. У цьому також буде відповідальність Заходу. Про це повідомляє LRT.

Дипломат прокоментував повідомлення про те, що офіційні особи США та Європи розпочали закриті переговори з Києвом щодо можливих мирних переговорів із Кремлем. Ландсбергіс сказав, що це "дуже небезпечні обговорення".

За його словами, Україна має сама вирішити, коли і за яких умов треба починати переговори з Росією.

"Якщо Україна вирішить продовжити переговори через те, що їй не нададуть достатньої кількості зброї, це також буде наша відповідальність", — заявив Ландсбергіс.

Ландсбергіс сказав, що в такому разі зросте загроза для країн Балтії, адже президент РФ Володимир Путін вважатиме, що військова експансія є дієвим засобом зміни кордонів у Європі.

"Оскільки ми перебуваємо так близько до Росії та Білорусі, це безпосередньо має на увазі підвищену загрозу для нас", — заявив міністр.

Нагадаємо, що у США спростували чутки про обговорення з Україною мирних переговорів з РФ. У Держдепі наголосили, що Росія зараз не проявляє готовність до старту мирного переговорного процесу. Представник Держдепартаменту додав, що наразі Росія теж не виявляє інтересу до мирних переговорів.

Також глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що мирні переговори між Росією та Україною не мають сенсу, адже вони вже відбувалися в минулому. Усе це призвело до більш масштабної агресії.