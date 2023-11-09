Путін намагається впливати на Центральну Азію: домовився з Токаєвим про військове співробітництво, — ЗМІ

За даними журналістів, президент РФ намагається зберегти вплив у регіоні на тлі конкуренції з боку Китаю, що зростає.

Голова Кремля Володимир Путін під час візиту до Казахстану провів зустріч із президентом країни Касим-Жомартом Токаєвим. Про це повідомляє Sky News.

Російський президент прагне зберегти свій вплив у Центральноазіатському регіоні на тлі конкуренції з боку Китаю, що зростає, зазначають журналісти.

За інформацією російських ЗМІ, Токаєв після переговорів із Путіним заявив, що в Казахстані мають намір розвивати "стратегічне партнерство з Росією", зокрема є домовленості про спільні нафтогазові проєкти.

Президенти країн підписали спільну заяву та план дій зі співробітництва на 2024-26 рр., також підписано меморандум про співпрацю у сфері енергетики. Планується будівництво кількох ТЕЦ.

Співпраця РФ та Казахстану у військово-технічній сфері не спрямована проти третіх сторін, також йдеться у публікації.

Повідомляється, що Путін натякнув, що розуміє політику Токаєва щодо західних країн. Влада центральноазіатської країни неодноразово запевняла представників Заходу в тому, що підтримує санкції, введені проти кремлівського керівництва.

Зазначається, що президент РФ вважає, що "задовольнити національні інтереси можливо навіть із дотриманням міжнародних зобов'язань".

За його словами, Казахстан і РФ "завжди зможуть вирішити питання, які становлять національний інтерес". У пріоритеті нібито має бути національний розвиток, зазначив він.

Нагадаємо, що Казахстан став головною країною-посередником для РФ, з якої імпортуються німецькі високоточні гвинтівки. Про це йдеться в опублікованому на днях розслідуванні видання Correctiv.

Також повідомлялося, що Німеччина повертає з Польщі три дивізіони Patriot через рік після падіння ракети у польському селі.