"Втрати зашкалюють": нова партія мобілізованих прибула в окупований Джанкой, — "Атеш" (фото)

У тимчасово окупованому Криму військові шпиталі переповнені пораненими військовими Збройних сил Російської Федерації, тому ворог використовує цивільні лікарні, розповіли в українському підпіллі.

Нова партія російських мобілізованих прибула до тимчасово окупованого Джанкоя в Криму. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram 9 листопада.

"Агенти "Атеш" повідомляють, що після недовгого затишшя до Джанкоя прибувають нові мобілізовані", — йдеться у повідомленні.

В українському підпіллі наголосили, що новоприбулих направляють у військову частину, яка розташована біля аеродрому, а потім — на лінію фронту.

Російські мобілізовані в Джанкої Російські мобілізовані в Джанкої

Крім цього, партизани зазначили, що на тимчасово окупованому півострові військові шпиталі переповнені пораненими російськими військовими, у результаті чого ворог почав використовувати цивільні лікарні.

"Втрати росіян зашкалюють. Будь-яка інша країна припинила б вже ведення загарбницької війни, але не РФ", — розповіли в підпіллі.

Додали, що це є результатом більш ніж 20-річного правління російського президента Володимира Путіна з політикою обдурювання та терору власного населення.

Нагадаємо, 17 жовтня в українському підпіллі повідомили, що російські військові, ймовірно, бояться успішного контрнаступу українських військових, а тому почали перекидати значні ресурси до тимчасово окупованого Джанкоя. Зокрема, військові вантажні транспорти регулярно вирушали до аеродрому, що може означати наявність сил ЗС РФ на цьому об'єкті.

6 листопада у партизанському русі "Атеш" заявили, що окупанти тероризують мирне населення в тимчасово окупованому Джанкої. У підпіллі наголосили, що російське керівництво заохочує терор своїх військових на тимчасово окупованих територіях, як наслідок кількість злочинів почала зростати.