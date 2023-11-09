Смерть помічника Залужного: прокуратура оскаржуватиме рішення суду у справі

За інформацією ЗМІ, суд не підтримав клопотання прокурорів про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Спецпрокуратура оскаржуватиме рішення суду, яким відмовлено в обранні запобіжного заходу фігуранту справи про загибель Геннадія Частякова. Про це повідомляють в Офісі Генпрокурора.

За повідомленням ЗМІ, йдеться про офіцера Андрія Тімченка, який за інформацією слідства подарував помічнику Залужного гранати. Саме одна з цих гранат, як повідомляли у МВС, стала причиною загибелі Частякова.

За клопотанням прокуратури, запобіжний захід офіцеру мали розглядати 9 листопада у Печерському суді Києва. Джерела у ЗМІ повідомляли, що прокуратура просила суд обрати Тімченко запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Втім таке клопотання прокурорів не було задоволено.

Також журналісти зазначали, що їм заборонили фіксувати судове засідання, а адвокат офіцера заявив, що до кінця слідства підозрюваний не надаватиме коментарів.

Загибель помічника Головнокомандувача ЗСУ Геннадія Частякова

Про загибель Геннадія Частякова від вибуху гранати стало відомо у його день народження 6 листопада. Трагедія сталася у його будинку під Києвом у с. Чайка.

За інформацією голови МВС Ігоря Клименка, чоловік приніс додому подарунковий ящик, у якому була пляшка алкоголю та бойові гранати. Разом із загиблим у будинку також був син, який ймовірно почав розглядати боєприпас. Зазначалося, що військовий відібрав гранату та висмикнув кільце.

Про те, що такий подарунок Частякову зробив полковник Андрій Тімченко, розповів український журналіст Андрій Цаплієнко. За його словами, у подарунку було 6 гранат та пляшка віскі.

Також у Державному бюро розслідувань розповідали, що слідство розглядає різні версії трагедії, однак основна версія – нещасний випадок через необережне поводження з боєприпасами.