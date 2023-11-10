Глобальний "саміт миру" для України може бути перенесено: в ОП назвали причину

За словами заступника голови Офісу президента Ігоря Жовкви, війна на Близькому Сході вже позначилася на позиції деяких країн регіону щодо України.

Глобальний "саміт миру", спрямований на формування коаліції підтримки та схвалення "формули миру" Володимира Зеленського, може відбутися в лютому 2024 року. Про це пише Reuters 9 листопада з посиланням на заступника глави Офісу президента України Ігоря Жовкву.

У статті йдеться, що спочатку Київ планував провести наступний "саміт миру" цього року. За даними журналістів, причиною перенесення є побоювання, що війна на Близькому Сході ускладнить отримання дипломатичної підтримки з боку деяких країн і відверне увагу світової спільноти від України.

Ігор Жовква в коментарі ЗМІ визнав, що конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом позначився на пріоритетах держав регіону. Він підкреслив, що на саміті в Мальті все ще були присутні Саудівська Аравія, Бахрейн і Катар.

"Нам не потрібен саміт заради саміту. Ми говоримо про максимально широке залучення лідерів Глобального Півдня. Тому ми повинні ретельно продумати час і місце проведення саміту", — заявив Жовква.

Чиновник повідомив, що Київ планує провести четверту зустріч радників з національної безпеки наприкінці листопада або на початку грудня. При цьому глобальний саміт може відбутися в лютому 2024 року.

Нагадаємо, за даними ЗМІ від 9 листопада, війна в Ізраїлі підриває надії України на мирний саміт. На думку західних журналістів, Україна втратила підтримку Саудівської Аравії, яку розглядали як авторитетного посередника для переговорів.

Раніше, 29 жовтня, Володимир Зеленський розповів про підсумки саміту на Мальті. За словами президента, Україна готується до важливих кроків, які заплановані на перші тижні листопада.