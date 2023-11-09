"Допоможіть повернутися додому": вивезений до РФ підліток звернувся до Зеленського (відео)

Нещодавно 17-річному підлітку видали повістку в армію РФ. За 3 тижні йому має виповнитися 18 років.

Незаконно вивезений із Маріуполя до Росії 17-річний сирота Богдан Єрмохін звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням допомогти йому повернутися додому. Відео оприлюднило "Суспільне".

"Я, Єрмохін Богдан, перебуваю на території Росії і прошу вас, Володимире Олександровичу допомогти мені повернутися додому", — сказав він.

Його адвокатка Катерина Бобровська теж звернулася до українського президента з проханням допомогти 17-річному сироті з Маріуполя повернутися до України.

У квітні цього року підлітка Богдана Єрмохіна затримали спецслужби РФ під час спроби виїхати з Росії через Білорусь, а російські пропагандисти тоді видали сюжет, що він не хоче повертатися на Батьківщину.

В Україні в хлопця є старша сестра.

Нещодавно неповнолітньому Богдану Єрмохіну видали повістку в армію Російської Федерації. Він має прибути до військового комісаріату Московського регіону на 19 грудня 2023 року. У травні 2022 року його та ще 30 дітей вивезли з Маріуполя російські військові.

"У мене більше немає сумнівів у планах Росії. Коли Богдану виповниться 18 років через три тижні, він уже буде повнолітнім, і, найімовірніше, його відправлять служити в російську армію", — сказала адвокатка підлітка і його сестри Катерина Бобровська.

Нагадаємо, що із п’яти населених пунктів у Запорізькій області евакуювали всіх дітей. Загалом представники обласної влади зафіксували, що з цих населених пунктів вдалося вивезти 59 малюків з родинами.

Фокус писав, що 14 вересня Україна повернула ще 11 дітей із окупованої частини Херсонської області. У більшості з них є батьки.