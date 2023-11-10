Командуванню ЗС РФ буде важко перекинути підкріплення в Херсонську область, — ISW

На думку американських аналітиків, будь-яка потенційна передислокація російських сил на Херсонський напрямок, ймовірно, погіршить спроможність ЗС РФ проводити операції під Авдіївкою, а також у Харківській і Луганській областях.

Збройні сили Російської Федерації, найімовірніше, зіткнуться з труднощами під час спроби перекинути додаткові сили до Херсонської області для реагування на операції Сил оборони України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 9 листопада.

Американські аналітики вказали на те, що російські військові блогери заявили про просування українських сил у лісові масиви на південь від села Кринки. За їхніми словами, українці здійснили атаки в районі населених пунктів Зона, Піщанівка, Підстепне, а також намагаються зайняти позиції між Підстепним і Козачими Таборами.

За інформацією військового оглядача Костянтина Машовця, українські сили встановили постійний контроль позицій від Антонівського залізничного мосту на північ від Пойми до Антонівського автодорожнього мосту на північ від Олешок і перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка щонайменше у двох районах.

У ISW вважають, що основними російськими силами, які відповідають на українські наземні операції на східному березі Херсонщини, є частини 22-го армійського корпусу (колишній Чорноморський флот) і 70-ї мотострілецької дивізії, а також 177-й морський піхотний полк (Каспійська флотилія) 18-ї загальновійськової армії (ЗА).

За даними аналітиків, 18-ту САА було сформовано з інших частин, які раніше діяли на херсонському напрямку, і малоймовірно, що нові частини 18-ї САА складаються зі свіжих сил або укомплектовані до штатної чисельності.

У звіті йдеться про те, що під час спроби посилити ЗС РФ на Херсонському напрямку шляхом перекидання сил з інших ділянок фронту російське командування, ймовірно, зіткнеться зі значними труднощами.

Як зазначають автори публікації, ЗС РФ продовжують накопичувати сили для підтримки російського наступу під Авдіївкою та локалізованих наступальних операцій у Харківській і Луганській областях.

"Будь-яка потенційна передислокація російських сил на Херсонський напрямок, найімовірніше, погіршить спроможність Росії підтримувати ці інші операції та зусилля", — підсумували в ISW.

Нагадаємо, за даними DeepState від 9 листопада, Збройні сили Російської Федерації просунулися в районі Авдіївки, біля селища Степове Донецької області. Уточнюється, що окупанти вели наступ на двох ділянках фронту.

Колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак вважає, що командування Збройних сил Російської Федерації продовжуватиме кидати людей на штурм Авдіївки доти, доки місто не буде повністю захоплене.