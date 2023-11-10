Примусова мобілізація жінок: РФ поширює новий фейк про Україну

Наразі в Силах оборони служать приблизно 43 тисячі жінок, проте з моменту окупації Криму та початку війни на Донбасі жодну українку примусово не мобілізували в армію.

Російська пропаганда активно поширює дезінформацію про те, що Україна нібито готується до мобілізації жінок до Збройних Сил. Для підтримки своїх тверджень використовується матеріал з The New York Times, де розповідається про тренування українських жінок для участі у воєнних діях. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки в Telegram.

За даними джерела, подана інформація не відповідає фактам. Згідно з джерелом, у статті The New York Times підкреслюється, що Україна орієнтується на власне населення як резерв для укомплектування своїх військових сил. У зв'язку з цим безліч жінок проходять військові тренування з наміром приєднатися до Збройних Сил України.

"За даними Міністерства оборони України, зараз у Силах оборони служать приблизно 43 тисячі жінок. Їм більше не заборонено бути кулеметницями, командирами танка і снайперами, а також водіями вантажівок. Однак про призов не йдеться — з 2014 року жодна жінка в Україні не була примусово мобілізована", — йдеться в повідомленні.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки також зазначили, що жінки, які відповідають вимогам за станом здоров'я та віком для проходження військової служби, завершили навчання в навчальних закладах із фаховою, фахово-попередвищою або вищою освітою та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, зобов'язані стати на військовий облік.

Однак це не означає, що йдеться про мобілізацію. У такий спосіб держава узагальнює дані про наявний резерв фахівців у медичній галузі.

РФ поширює новий фейк про Україну

Нагадаємо, що 8 листопада у виданні The New York Times повідомили, що в російсько-українській війні гине та отримує поранення багато солдатів з обох сторін. Тому питання поповнення особового складу стає дуже гострим. У цих умовах Україна докладає багато зусиль, щоб залучити до армії більшу кількість жінок.

Раніше народний депутат Федір Веніславський пояснив, чи вручатимуть повістки жінкам. В Україні розширюватимуть перелік осіб, яких можуть призвати до лав ЗСУ. Однак Рада не планує збільшувати список спеціальностей для жінок, які підлягатимуть обов'язковій постановці на військовий облік.