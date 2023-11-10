Заслухав звіти про війну: Путін відвідав штаб ЗС РФ у Ростові (відео)

Під час візиту глава Кремля, за даними російських ЗМІ, ознайомився з новими зразками військової техніки, а супроводжували Путіна міністр оборони Сергій Шойгу і начальник Генштабу Валерій Герасимов.

У ніч на 10 листопада після свого візиту в Казахстан президент Росії Володимир Путін відвідав штаб Південного військового округу в місті Ростов-на-Дону. Про це повідомляє російське видання "РИА Новости" з посиланням на прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова

Як заявили росіяни, у штабі Путін заслухав доповіді про перебіг так званої "спецоперації".

Також за даними джерела, його супроводжували міністр оборони Сергій Шойгу, начальник Генштабу Валерій Герасимов та інші воєначальники.

"Володимира Путіна ознайомили з новими зразками військової техніки і зробили доповіді щодо перебігу "спеціальної військової операції", — додав Пєсков.

Нагадаємо, що 9 листопада глава Кремля Володимир Путін під час візиту до Казахстану провів зустріч із президентом країни Касим-Жомартом Токаєвим.

Під час зустрічі в Казахстані з Володимиром Путіним стався конфуз. Глава Кремля, дякуючи Токаєву за запрошення, вкотре не зумів вимовити ім'я свого казахського колеги.