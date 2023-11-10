"Гарний знак": майор ЗСУ спрогнозував, чи зможе Україна здобути перемогу у 2024 році

За словами Олексія Гетьмана, спочатку необхідно побудувати концепцію того, що вважатиметься закінченням війни на прийнятних для Києва умовах. Сценарії можуть бути різними — від виходу на кордони 1991 року до прапора над Кремлем.

Війна в Україні триває, проте секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов не виключає варіант, що вона може завершитися вже наступного року. Ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в інтерв'ю Obozrevatel висловився, що він думає про цей прогноз.

За його словами, шанси закінчити війну вже наступного року є, однак постає інше питання — відсутність загальнодержавної концепції того, що сприйматиметься перемогою. Люди вкладають у це поняття різні сенси.

"Треба всім нам визначитися, можливо, і трохи посперечатися, але визначитися, що таке для нас перемога. Це вигнання росіян з нашої території? Вихід на кордони 24 лютого 2022 року? Чи вихід на кордони 1991 року? Коли ми вийдемо на кордони, росіяни будуть продовжувати війну, але вже зі своєї території будуть здійснювати ракетні обстріли, артилерійські обстріли з прикордонних територій тощо", — заявив Олексій Гетьман.

Інший сценарій — український прапор над Кремлем. Якщо бойові дії перемістяться на територію Росії, тоді багато світових лідерів, які виявляли проросійську позицію, називатимуть Україну агресором, зазначає майор запасу ЗСУ. Те ж саме вже спостерігається в ситуації з Ізраїлем, який знищує противника на чужій території.

Українські захисники зазначають, що водночас, якщо ЗС РФ відійдуть на 10 метрів на свою територію, то це не привід зупиняти протистояння. Противник має знищуватися де б він не знаходився.

"Думаю, ще цього року буде вироблено концепцію того, що ми маємо розуміти під перемогою. Ще рік тому і навіть півроку тому ми не думали про це. Нам просто хотілося зупинити ворога, дати йому відсіч, а далі проводити контрнаступальні дії. Ми говорили про звільнення Криму тощо. Але зараз ми починаємо міркувати про те, як має виглядати наша перемога. І це хороший знак", — підсумував Олексій Гетьман.

Нагадаємо, 14 жовтня повідомлялося, що Захід сподівається, що ЗСУ доб'ються прориву в 2024 році й Україна почне переговори з РФ. За словами журналістів, влада РФ запланувала масштабне збільшення військових витрат наступного року, що свідчить про те, що Москва готується до довгої війни.