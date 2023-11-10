"Завантажували силою в бус": у Львові перехожі "відбивали" людину у працівників ТЦК (відео)

У соцмережах передали, що представники військкомату "пакували" людину та забороняли знімати інцидент. У ТЦК вже відреагували, пообіцявши провести перевірку.

Ввечері 9 листопада у центрі Львова зняли "свавілля ТЦК". Відповідними кадрами наступного дня поділились у телеграм-каналі "Реальна Війна | Україна".

"Перехожі зняли момент, як військкоми "пакували" чоловіка в бус і один з них намагався перешкодити зніманню", — зазначили автори контенту.

На відео видно, як люди у військовій формі насильно заштовхують когось в бус. Інші люди у цивільному сваряться з ними, намагаються їм завадити та знімають подію на телефони.

"Його завантажували силою в бус", — коментує голос за кадром.

Реакція ТЦК

10 листопада на інцидент відреагувала пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП. Вона зазначила, що в інтернеті поширюється інформація про "конфліктну ситуацію" між цивільними людьми та працівниками військкомату.

Пресслужба завірила, що командування ТЦК встановлює обставини випадку та проводить службову перевірку.

"Запевняємо, що з нашої сторони будуть здійснені усі необхідні заходи у найкоротші терміни, буде встановлено усі подробиці та ухвалено усі необхідні рішення", — заявили у ТЦК.

Публікація пресслужби Львівського обласного ТЦК від 10 листопада Фото: Скриншот

Нагадаємо, адвокатка Яна Мею пояснила, чи можна знімати працівників ТЦК під час вручення повістки. Також вона відповіла, чи можуть представники військкомату використовувати нагрудну камеру.

Адвокат Микола Максимов розповів Фокусу, як правильно реагувати на викрадання людини посеред вулиці. З його слів, спроби перешкоджання військовим можуть обернутись відповідальністю за напад.