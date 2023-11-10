РФ атакувала Україну Shahed та ракетами: в ОВА повідомили деталі нічного обстрілу (фото)

Уламки "шахеда" впали на території приватного сектора в Черкаській області, внаслідок чого кілька будівель було пошкоджено. На Київщині влучань не зафіксовано, оскільки сили ППО знищили усі ворожі цілі.

Російські окупанти у ніч на 10 листопада застосували ударні БПЛА Shahed та керовані авіаційні ракети. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Війська РФ загалом використали шість ударних БпЛА Shahed-136/131, одну ракету Х-31 та одну ракету Х-59. Силам ППО вдалося ліквідувати п’ять ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59 в межах Київської, Дніпропетровської, Миколаївської, Харківської, та Полтавської областей.

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко у Telegram пояснив ситуацію в регіоні. Він наголосив, що російські окупанти застосували БПЛА для атаки на область. Повітряна тривога тривала майже півтори години. Усі ворожі цілі були збиті завдяки професійній роботі ППО. Влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих немає.

На Черкащині також зафіксували порушення повітряного простору. Атаку у Telegram підтвердив начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. В області працювала ППО. Уламки "шахеда" впали на території приватного сектора в районі Золотоноші. Кілька будівель отримали пошкодження. Внаслідок атаки постраждалих не було.

Російські загарбники використовували не тільки БПЛА. Як зазначив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram, по Червоногригорівській та Мирівській громадах, що на Нікопольщині, ворог застосував важку артилерію.

Пошкодження внаслідок атаки зазнали три приватні будинки та стільки ж теплиць. Ракету українські захисники знищили над Дніпровським районом. Цивільні не постраждали.

Нагадаємо, 9 листопада підрозділ ДШВ за день збив три БПЛА росіян. Російські загарбники намагаються здійснювати повітряну аеророзвідку, застосовуючи для цього різні дрони оперативно-тактичного рівня.