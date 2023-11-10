Понад 400 окупантів і 14 одиниць техніки: у ЗСУ назвали втрати ЗС РФ на Таврійському напрямку

За даними командування, окупанти протягом доби вели штурмові дії на Мар'їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках. Крім ліквідованих російських солдатів, ще один військовослужбовець ЗС РФ добровільно здався в полон.

Українські військові на Таврійському напрямку продовжують завдавати значних втрат російським військам. Протягом останніх 24 годин Збройні сили України знищили понад 400 ворожих бійців та 14 одиниць військової техніки. Про це повідомляє Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку у Facebook.

Загалом на Таврійському напрямку противник здійснив 21 авіаудар, брав участь у 47 бойових зіткненнях і здійснив 877 артобстрілів.

На Авдіївському напрямку в зоні відповідальності ОСГВ "Таврія" російські сили продовжують активні спроби оточити місто Авдіївка. Українські військові демонструють стійкість, успішно утримуючи оборону та завдаючи значних втрат загарбникам.

Противник вів штурмові дії на південний схід від Новокалинового, Авдіївки, Первомайського Донецької області, де українські захисники відбили 9 атак ворога.

Також військові прокоментували обстановку і на інших напрямках:

на Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Там Сили оборони відбили понад 25 атак;

ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Там Сили оборони відбили понад 25 атак; на Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії південніше Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області;

ворог вів безуспішні штурмові дії південніше Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області; на Запорізькому напрямку наші захисники відбили 4 атаки противника в районах Вербового та Работиного Запорізької області;

наші захисники відбили 4 атаки противника в районах Вербового та Работиного Запорізької області; на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

Підрозділи ракетних військ і артилерії зі складу ОСГВ Таврія протягом доби виконали 1213 вогневих завдань.

Загальні втрати ворога становили 433 особи, один окупант здався в полон.

Також українські бійці знищили 14 одиниць військової техніки, зокрема:

2 ББМ;

1 артсистему;

1 РСЗВ;

1 ПТРК;

2 БПЛА;

8 автомобілів.

Нагадаємо, 7 листопада на Таврійському напрямку ЗСУ успішно ліквідували потужну ТОС-1А "Солнцепек" і знищили дві самохідні артилерійські установки 2С19 "Мста-С".

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ з підрозділу "Самосуд" знищили танк "Прорив" ЗС РФ. Оператори дронів не дали йому навіть зробити постріл.