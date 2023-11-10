Мобілізація студентів в Україні: хто має відстрочку та що робити, якщо видали повістку

Частина українських студентів має право на відстрочку від військової служби. Юрист Ростислав Кравець розповів, як вона діє та чи можуть здобувачі освіти потрапити до ЗСУ.

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, але студенти мають право на відстрочку від призову на військову службу. "Факти" розібралися, кого це стосується та як діяти у випадку отримання повістки.

Як пояснив адвокат Ростислав Кравець, відстрочку українських студентів від мобілізації регулює стаття 23 Закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Хто має право на відстрочку?

Відповідно до закону призову нині не підлягають:

здобувачі професійної (професійно-технічної) освіти;

студенти фахової передвищої та вищої освіти;

асистенти-стажисти;

аспіранти та докторанти.

Від віку людини, спеціалізації та вже наявної у нього освіти це право не залежить. Однак для того, щоб мати відстрочку, українець має вчитись на денній або дуальній формі. Тих, хто здобуває освіту заочно, можуть мобілізувати.

Студенти денної або дуальної форми, які навчаються у закордонних закладах освіти, теж мають право на відстрочку від служби. Водночас усі вищезазначені категорії українців можуть вступити в лави захисників добровільно.

Чи можуть мобілізувати студента?

Відстрочка від мобілізації для студентів діє тільки у період навчання. Тобто українці не мають відстрочки:

після закінчення коледжу та перед вступом до університету;

після закінчення бакалаврату та перед вступом на магістратуру;

після закінчення ВНЗ перед вступом на аспірантуру і перед вступом на докторантуру.

Громадянам, які тимчасово не є студентами, можуть видати повістку. В такому разі їх можуть мобілізувати.

Що робити, якщо видали повістку?

Юрист порадив у такому випадку звертатися у ТЦК та повідомляти про свою відстрочку.

"Для цього потрібно відразу надіслати письмову заяву в ТЦК та СП на відстрочку від мобілізації. До заяви додайте копії документів, які можуть підтвердити, що ви є студентом за денною формою у вищому навчальному закладі", — зазначив Кравець.

Якщо заяву не приймають, її можна надіслати офіційним листом на адресу військкомату. Усі необхідні документи також мають бути прикріплені.

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