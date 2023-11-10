Побили до смерті: у Криму мобілізовані вбили командира і дезертирували, — ГУР

За даними української розвідки, полковник Мусурбеков помер від отриманих травм у сімферопольській лікарні через тиждень після побиття.

У тимчасово окупованому Криму мобілізовані військовослужбовці ЗС РФ жорстоко побили заступника командира полку полковника Мусурбекова. Про це пише Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними української розвідки, інцидент стався в середу, 1 листопада, у Сімферополі в розташуванні 20-ї мотострілецької дивізії у складі 8 армії Південного військового округу збройних сил РФ. Група солдатів, кількість яких не уточнюється, завдала тяжких тілесних ушкоджень командиру. Ім'я полковника Мусурбекова і причину конфлікту, у розвідці не повідомили.

Через тиждень, 7 листопада, лікарі лікарні в Сімферополі констатували смерть Мусурбекова внаслідок отриманих важких травм.

У ГУР також повідомили, що підозрювані у вбивстві полковника військовослужбовці одразу після інциденту дезертирували з розташування свого підрозділу в Сімферопольському районі під виглядом цивільних осіб. За даними розвідки, вони втекли на територію Краснодарського краю РФ.

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