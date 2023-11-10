На заміну старим Т-55: США схвалили продаж Румунії десятків танків Abrams

Попри те, що Держдеп схвалили продаж машин за 2,5 млрд доларів, румунське Міноборони каже, що вартість контракту буде 1,1 млрд доларів.

Державний департамент США оприлюднила дозвіл на продаж Румунії 54 танків Abrams M1A2 SEPv3 й іншої техніки. Про це повідомляє Defense News.

Якщо рішення Держдепу підтримає Конгрес, то Румунія отримає право замовити:

54 танки M1A2 SEPv3 Abrams;

4 бойових евакуаційних машин M88A2 Hercules;

4 штурмові мости M1110;

4 штурмові машині для розмінування M1150 Breacher;

4 важкі штурмові мости Scissor Bridge.

Окрім цього Румунія замовлення включатиме запчастини, набої та боєприпаси для танків. При цьому варто зауважити, що румунський уряд схвалив запит Міноборони на закупівлю 54 вживаних танків M1A2 Abrams. Але вартість оцінили в 1 млрд євро. Румунське видання Defense Romania на запит в Міноборони отримало відповідь, що контракт все ж коштуватиме 1 млрд євро. Причина різниці у 1,5 млрд доларів не пояснюють. Не виключено, що США можуть давати спеціальний ваучер на придбання американської зброї.

У виданні зазначають, що Румунія може стати другим оператором Abrams у Європі після того, як Польща оголосила про угоду придбати спочатку 250, а потім ще 116 танків Abrams.

Нагадаємо, 3 листопада ЗМІ писали, що ЗСУ мають на озброєні рідкісні штурмові машини M1150 ABV.

7 листопада Нідерланди відправили перші винищувачі F-16 до Румунії, щоб навчати українських льотчиків.