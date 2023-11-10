Провів колону окупантів до Києва: засудили чоловіка, який на власному авто показав дорогу ЗС РФ

За даними слідства, чоловік почав працювати на ворога ще до повномасштабного вторгнення. Він знав про плани РФ та мав провести техніку російських військових короткими шляхами до Києва

Суд посадив на 15 років за ґрати мешканця Сумської області, який у перші дні повномасштабного вторгнення РФ провів до околиць Києва російських військових. Про це повідомляють у Службі безпеки України.

За інформацією слідства, чоловік на власному автомобілі "провів" із Сумщини 128 одиниць ворожої техніки, серед яких були танки, артилерійські системи та БТР. Зазначається, що саме ця група окупантів мала штурмувати Київ з північно-східного напрямку.

Після допомоги ворожим військам зрадник повернувся на Сумщину та продовжив працювати на ворожу спецслужбу. Серед поставлених йому завдань була розвідка дислокацій ЗСУ та озброєння.

Затримали чоловіка у серпні минулого року. У нього виявили та вилучили телефон, через який він спілкувався з ФСБ.

У службі безпеки також повідомляють, що працювати на Росію чоловік почав ще напередодні 24 лютого 2022 року. Ймовірно, що чоловік знав про плани ворога, адже мав забезпечити "навігацію" колон армії РФ до Києва.

Зазначається, що суд визнав його винним у державній зраді та призначив покарання у виді 15 років позбавлення волі.

Оборона Києва

Армія РФ зайшла на територію Київської області у перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року. Першими захопленими населеними пунктами стали Чорнобиль і Прип’ять. Вже протягом наступних кількох днів російська армія окупувала Гостомель, Бородянку, Ворзель та Бучу.

Попри невдачі окупанти не полишали спроби прорвати оборону Києва своїми колонами. Вони просувалися до Києва та намагалися захопити столицю України за три дні. Українські військові готувалися до оборони міста. Як розповідав генерал-полковник Олександр Сирський, вирішальним стала битва за Мощун.

Українські захисники не лише оборонялися, але й вели контрнаступальні дії у ході яких 2 квітня було повністю звільнено Київську область.

Нагадаємо, нещодавно на Донеччині затримали жінку, яка здавала артпозиції українських захисників. Всю зібрану інформацію вона публікувала у російських Telegram-каналах.

Також 6 листопада у СБУ повідомляли, що затримали російського агента на Вінниччині. За даними слідства, він розвідував для ворожої спецслужби інформацію про залізничні та енергетичні об’єкти інфраструктури.