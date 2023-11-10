"У точці неповернення": у Зеленського оцінили ймовірність завершення війни у 2024 році

Михайло Подоляк, радник Офісу президента України, назвав чотири пріоритети для того, щоб наблизити поразку Росії у війні проти нашої держави.

Війна у точці неповернення, а Росія прекрасно розуміє, якщо зазнає поразки, обвалиться лінія фронту, еліта припинить існувати, а власне саме держава політичному вигляді не функціонуватиме. Про це Михайло Подоляк, радник Офісу президента України, розповів в інтерв'ю для Deutsche Welle.

Він наголосив на тому, наскільки важливо забезпечити поразку Росії. Якщо цього не буде, з його слів, війна заморожується, а українська держава, її суб'єктність, постійно знаходитиметься під зовнішнім тиском. У такому разі Росія вкладатиме великі ресурси в організацію постійних терактів, провокацію внутрішніх політичних конфліктів.

"Війна у точці неповернення", – пояснив він.

Подоляк зазначив, що в української влади є чітке розуміння, що потрібно для реалізації успішного плану. Він назвав чотири пріоритети:

корегування тактики з урахуванням тих ресурсів, які Росія витрачає;

оцінка стратегія з урахуванням домінантних переваг, які залишилися у РФ для ліквідації переваг;

інвестиції у виробництва, які необхідно різко розвивати для досягнення технологічної переваги;

різке нарощування тиску коштом саме технологічного компонента цієї війни на ті чи інші військові порядки Росії.

Посадовець додав, що важко робити прогнози стосовно розвитку ситуації. З його слів, на це впливає низка факторів та чинників. Політичні дискусії, зокрема в Німеччині, він назвав важливими, оскільки ці рішення зумовлюють обсяги постачання тієї чи іншої техніки.

Нагадаємо, 8 листопада в Офісі президента назвали головні ідеї пропаганди Росії. Михайло Подоляк заявив, що війни у затяжному форматі не буде.