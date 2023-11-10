У Росії провели навчання з висотного перехоплення на МіГ-31: чи лякають маневри володарів F-35

ВПС Норвегії переходять з винищувачів F-16 на F-35. З їхньою появою стратегічне становище Росії в північних регіонах, за прогнозами, значно погіршиться, оскільки F-35 має технологічну перевагу.

Північний флот ВМФ Росії 7 листопада провів навчання з висотного перехоплення над Баренцевим морем із застосуванням винищувачів МіГ-31. У зв'язку з цим західні експерти зазначають, що ці машини все більше відповідають за безпеку північних регіонів РФ на тлі трансформації ВПС Норвегії, які переходять на новітні F-35. Про те, з якими стратегічними викликами на півночі зіткнутися ПКС Росії, йдеться в матеріалі Bulgarian Military.

За даними пресслужби флоту РФ, екіпажі МіГ-31 відповідно до заданої навчальної ситуації відпрацювали перехоплення потенційного супротивника в стратосфері.

"Унаслідок грамотного маневрування ймовірний загарбник був змушений відхилитися від курсу і піти від державних кордонів Росії", — ідеться в повідомленні.

Оглядачі зазначають, що ПКС Росії мають у своєму розпорядженні парк із понад 100 літаків МіГ-31, за оцінками фахівців, ще 32 літаки перебувають у складі Північного флоту. При цьому дві третини літаків належать до окремого полку МіГ-31 і близько 10 літаків — до змішаного полку, в якому вони є сусідами з ударними винищувачами Су-24М.

Тим часом ВПС Норвегії переходять з винищувачів F-16 на F-35, що призвело до сейсмічної зміни їхнього бойового потенціалу. І хоча МіГ-31 має значну перевагу над F-16 за бойовими характеристиками завдяки більшим розмірам і досконалішій РЛС, з появою на арені F-35 силову рівновагу було сильно порушено не на користь російських машин.

F-35 і фінал для МіГ-31

Експерти акцентують на тому, що F-35 володіє стелс-можливостями, високотехнологічними датчиками, досконалішою авіонікою та арсеналом озброєння. Раніше F-16, маючи розміри менше третини від розмірів МіГ-31 і володіючи слабшим радаром, становив меншу загрозу. Однак поява F-35 загрожує серйозними наслідками для російських сил, попри те що американський винищувач рясніє проблемами й поки що не може вести бойові дії високої інтенсивності.

Багатоцільовий винищувач F-35 ВПС США

"Після остаточного усунення поточних проблем, пов'язаних із F-35, стратегічне становище Росії, за прогнозами, значно погіршиться", — підкреслили оглядачі.

Водночас росіяни намагаються на цьому тлі поліпшити свої висотні перехоплювачі, оснастивши їх новою радіолокаційною системою і бортовою електронікою. Таким чином з'явилися модифікації МіГ-31БМ/БСМ. Однак подальша доля парку МіГ-31 залишається в стані значної невизначеності, незважаючи на розробку наступників в особі "Проєкт 701" і ПАК ДА, їхній статус залишається туманним.

Перехоплювач МіГ-31 ВКС РФ

"Наразі зростає ймовірність того, що МіГ-31 може завершити свій життєвий цикл, так і не отримавши на заміну жодного рівноцінного перехоплювача. Дедалі частіше висловлюються припущення, що винищувачі Су-57, можливо, переосмислені як двомісні варіанти зі збільшеною дальністю польоту, можуть зрештою витіснити парк МіГ-31", — підсумували експерти.

Нагадаємо, 18 жовтня президент Росії Володимир Путін заявив, що російські літаки-перехоплювачі МіГ-31К з ракетами Х-47М2 "Кинджал" на борту патрулюватимуть нейтральні води Чорного моря. Експерти зазначили, що таке рішення могло бути викликане розгортанням ВМС США двох авіаносних ударних груп у Середземному морі.