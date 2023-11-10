Важлива Ставка: Зеленський обговорив військовий бюджет, — подробиці

За словами Зеленського, військовий бюджет дозволить Україні стати самодостатнішою щодо снарядів, ракет, дронів, бронетехніки.

Президент Володимир Зеленський зібрав важливе засідання Ставки Верховного головнокомандувача. За його словами, обговорювали стратегічне бачення деокупації України та конкретні кроки для його втілення.

Зеленський повідомив про три надважливі теми на порядку денному. Перш за все, це уточнення всіх планів і розрахунків для продовження активних дій.

Три теми важливої Ставки

Військовий бюджет на наступний рік

За словами президента, акцент щодо бюджету на 2024 рік зробили на тому, щоб стати самодостатнішими щодо снарядів, ракет, дронів, бронетехніки.

Ситуація на фронті

Зеленський вислухав звіти від командувачів про поточну ситуацію на фронті на всіх ключових напрямках: Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мелітопольському та лівобережжі Херсонщини.

Захист Херсона

Президент заявив про "конкретні рішення щодо захисту" цього міста і пообіцяв підсилення протиповітряної оборони, засобів контрбатарейної боротьби, РЕБ та розвідки.

Окрему доповідь глава держави заслухав щодо евакуації українців та громадян наших країн-партнерів із Гази.

Тим часом в США вважають, що будь-яка потенційна передислокація російських сил на Херсонський напрямок, ймовірно, погіршить спроможність ЗС РФ здійснювати операції під Авдіївкою, а також у Харківській і Луганській областях.

А за даними DeepState від 9 листопада, окупанти просунулися в районі Авдіївки, біля селища Степове Донецької області. Вони вели наступ на двох ділянках фронту.

Раніше в окупованому Скадовську на Херсонщині знову пролунали вибухи. Це же другий "приліт" у Скадовську 9 листопада.