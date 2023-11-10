У РФ відмовилися повідомити місцезнаходження полоненого бійця ЗСУ і журналіста Максима Буткевича

За словами Дмитра Пєскова, РФ не зобов'язана надавати відомості про те, де утримують військовополоненого, суд над яким в Amnesty International назвали фарсом.

Росія не розкриває відомостей щодо місця, де утримується український військовополонений журналіст і правозахисник Максим Буткевич. Про це повідомляє Sky News з посиланням на дані Amnesty International.

У Кремлі заявляють, що не зобов'язані повідомляти, де утримують військовополоненого, якого цього року засудили за спробу вбивства цивільних осіб. У правозахисній організації Amnesty International назвали процес над Буткевичем судовим фарсом.

Максим Буткевич потрапив у полон на передовій минулого року після того, як вступив до лав ЗСУ.

У березні його засудили до 13 років тюремного ув'язнення.

Родичі та адвокати кажуть, що не можуть встановити його місцеперебування, починаючи з серпня.

Amnesty International, а також Міжнародний PEN-клуб зажадали від РФ надати відомості про місцеперебування українця.

Зі свого боку, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російська ФСВП (федеральна служба виконання покарань) не уповноважена розкривати місця утримання осіб, засуджених до тривалих тюремних термінів.

За його словами, є відповідне рішення суду, і Буткевич відбуває покарання.

Російське правосуддя стверджує, що опублікувало відео, на якому військовополонений визнає, що стріляв із гранатомета по житловому будинку в Сєвєродонецьку.

В Amnesty кажуть, що зізнання зроблено під тиском і вказують на те, що українському військовополоненому не надали адвоката. Реєстрацію Amnesty для роботи в Росії відкликано.

За даними видання "Ґрати", Буткевич потрапив у зону бойових дій через 10 днів після обстрілу, який йому інкримінують. Раніше він перебував у Києві.

Буткевич у полоні з літа минулого року. Після цього батьки бачили його лише кілька разів — на відео, оприлюдненому російськими ЗМІ.

Нагадаємо, що українського журналіста Буткевича в "Л/ДНР" засудили до 13 років ув'язнення. Було також засуджено бійців ЗСУ Віктора Похозея та Владислава Шеля, які нібито застосовували заборонені методи під час військових дій.

Також повідомлялося, що, результати журналістського розслідування показали, що Мелітополь перетворився на центр тортур і найбільшу катівню в Європі.