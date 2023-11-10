"Акула" - одразу, "Серна" - боролася": в ГУР підтвердили, що уражені катери РФ пішли на дно (фото)

Українська сторона проводила дорозвідку результатів спецоперації в районі бухти Вузька на території тимчасово окупованого Криму.

Уражені в окупованому Криму в ніч проти 10 листопада десантні катери росіян пішли на дно. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Зазначається, що українська сторона проводила дорозвідку результатів спецоперації в районі бухти Вузька на території тимчасово окупованого Криму. Отримані дані свідчать, що внаслідок атаки надводних ударних дронів малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ ― знищені.

"Згідно з отриманими новими розвідданими, ураження зазнали два катери окупантів: один корабель більш давнього проєкту 1176 "акула", інший новіший ― проекту 11770 "серна". Внаслідок атаки обидва судна росіян пішли на дно: "акула" ― одразу, "серна" ― ще безуспішно поборолась за живучість, але теж затонула", — йдеться в повідомленні.

Ураження двох катерів РФ в Криму

В ніч проти 10 листопада в окупованому Криму пролунали вибухи. Внаслідок атаки дронів успішно уражено малі десантні кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації.

Пізніше у ГУР підтвердили ураження двох російських швидкісних десантних катерів. Головне управління розвідки проводило цю операцію.

На одному з катерів крім членів екіпажу були й військові, які завантажилися на борт для участі у секретній десантній операції незадовго до удару. В результаті, загинули четверо членів екіпажів катерів та 17 десантників.