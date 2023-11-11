"Багато питань": ідея виділити Україні 20 млрд євро зустріла критику всередині ЄС, — ЗМІ

За словами дипломатів, представники низки країн Євросоюзу висловили сумніви щодо надання Києву великої суми на роки вперед.

План Європейського союзу надати 20 мільярдів євро на військову допомогу Україні зіткнувся зі спротивом з боку деяких держав-членів. Про це пише Reuters 10 листопада з посиланням на дипломатів.

Повідомляють, що глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель запропонував Євросоюзу сформувати фонд обсягом до 5 мільярдів євро на рік упродовж чотирьох років у межах ширших зусиль західних країн із надання Києву допомоги в галузі безпеки.

За словами дипломатів, поки міністри оборони ЄС готуються обговорити цю ініціативу, представники низки європейських країн висловили сумніви щодо виділення такої великої суми на роки вперед.

"У Німеччини є багато питань... і це справедливо. Ми говоримо про великі гроші", — сказав один із дипломатів.

Як зазначають журналісти, тим часом у ЄС також тривають дебати щодо виділення Києву економічної допомоги в розмірі 50 мільярдів євро. Крім того, Угорщина вже кілька місяців затримує 500 мільйонів євро у вигляді виплат із Фонду миру членам ЄС за допомогу Україні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив із заявою про те, що Європейський Союз не повинен починати переговори про членство з Україною. За його словами, це "чітка позиція" Будапешта.

Зі свого боку секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що Україна може піти на деякі компроміси, щоб стати членом Європейського Союзу. Зокрема, це стосується вимог Угорщини щодо мови та освіти.