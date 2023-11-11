"Пішли на дно": ГУР уточнило наслідки удару по російських катерах (фото)

Два десантні катери разом могли перевезти майже 100 тонн вантажу або понад 100 десантників. Удари морських дронів зменшили такі можливості для РФ.

Результативний удар надводними безпілотниками по російських кораблях в тимчасово окупованому Криму призвів до того, що деякі катери затонули. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

10 листопада Сили оборони здійснили ефективну атаку в районі бухти Вузька на території т.о. півострова. Після атаки малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ виявились знищеними. Супутникова дорозвідка показала, що ГУР уразили два катери:

старішого проєкту 1176 "Акула";

новішого проєкту 11770 "Серна".

Внаслідок атаки обидва катери потонули. За даними ГУР, "Акула" пішла на дно одразу, а "Серна" боролась за живучість, але врешті-решт також затонула.

Місце затонули катерів РФ Фото: Головне управління розвідки Міноборони України

Десантний катер проєкту "Серна" — це серія російських швидкісних катерів на повітряній каверні. Він призначений для висадки на необладнаний берег техніки та живої сили. Усього на нього можна помістити техніку вагою до 45 тонн або до 92 десантників. Перші катери почали надходити на озброєння у 1994 році. Усього побудовано 16 одиниць, а в строю залишилось 10.

Десантний катер проєкту "Акула"

Десантний катер проєкту 1176 "Акула" — це серія радянських/російських виробів, які будувались з 1971 по 2009 роки. Одна "Акула" може перевезти Т-72 або 2 вантажівки ГАЗ-66 або ж до 50 тонн навантаження. Особового складу поміститься до 20 осіб.

Нагадаємо, 10 листопада в ГУР заявили, що катери типу "Серна" не підлягають відновленню після ударів дронів.

Також розвідники заявляли, що малі десантні катери "Серна" активно використовувались для окупації острова Зміїний.