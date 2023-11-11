ЗС РФ атакували БПЛА та ракетами різних типів: наслідки нічного обстрілу (фото)

Вночі 11 листопада російські військові спрямували 31 БПЛА та ракети різних типів по мирних містах України, розповіли в Повітряних силах. Звуки вибухів чули в Київській, Дніпропетровській, Миколаївській, Харківській та Одеській областях.

У ніч з 10 на 11 листопада Збройні сили Російської Федерації атакували мирні міста України. Фокус детально розповідає про нічний обстріл ЗС РФ.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що ворог атакував України ударними дронами та кількома ракетами різних типів із 19:00 10 листопада по 03:00 11 листопада. Таким чином окупанти запустили:

31 БПЛА типу Shahed-136/131 з Приморсько-Ахтарська, Курська (РФ) та мису Чауда (Крим);

керовану авіаційну ракету Х-31 з акваторії Чорного моря;

протикорабельну ракету П-800 "Онікс" з Криму;

зенітну керовану ракету С-300 з Бєлгородської області.

"До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою знищено 19 ворожих ударних БПЛА Shahed-136/131", — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах наголосили, що більшість дронів ворог спрямував по прифронтових областях. Протиповітряна оборона працювала в Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях.

Вибухи в Київській області

Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко повідомив, що вночі російські військові атакували область за допомогою безпілотних літальних апаратів.

"Російські окупанти не залишають у спокої Київщину. Цієї ночі ворог атакував область БПЛА", — сказав Руслан Кравченко.

Начальник КМВА Сергій Попко заявив, що за попередніми даними ворог запустив баражуючі боєприпаси типу "Shahed" з південного напрямку. З його слів, сили та засоби протиповітряної області уразили всі цілі на підступах до Києва.

"За попередніми даними, в самій столиці без жертв та руйнувань. (дані оперативних зведень уточнюватимуться.) Існує велика ймовірність, що ворог таким чином перевіряє систему ППО Києва. Тому не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", — наголосив Сергій Попко.

Вибухи в Дніпропетровській області

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив, що вночі окупанти атакували регіон за допомогою безпілотників, п'ять з яких вдалося збити в Павлоградському, Кам'янському, Дніпровському та Криворізькому районах.

"Два "шахеди" поцілили по будівлі. Є руйнування. Виникла пожежа, яку рятувальники приборкали", — наголосив Сергій Лисак.

Він зазначив, що ворог двічі цілив по Марганецькій громаді в Нікопольському районі. Зокрема, окупанти вистрілили понад п'ять разів з важкої артилерії, ніхто з людей не постраждав.

Наслідки нічної атаки дронів у Дніпропетровській області

Вибухи в Миколаївській області

Зі слів голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, о 6:35 11 листопада російські обстріли фіксували по селах Іванівка та Яселка Куцурубської громади.

Крім цього, у п'ятницю 10 листопада об 11:20 ворог атакував з артилерії село Солончаки Куцурубської громади, обійшлося без постраждалих.

Вибухи в Харківській області

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що близько опівночі 11 листопада російські військові обстріляли з мінометів село Вовчанські Хутори Чугуївського району, в результаті чого було пошкоджено приватний будинок, обійшлося без постраждалих.

Також ворог завдав удари за допомогою безпілотників по населених пунктах Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

"У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено 2-х поверхову адміністративну будівлю цивільного підприємства. У Куп'янську пошкоджено щонайменше 2 приватні будинки, сталися пожежі", — сказав Олег Синєгубов.

У результаті атаки Shahed по смт Солоницівка Харківського району було пошкоджено заклад освіти та недіючий виробничий об'єкт.

Вибухи в Одеській області

У Силах оборони півдня України повідомили, що вночі російські військові запустили ударні дрони типу Shahed-131/136 по різних регіонах України. Зокрема, протиповітряна оборона знищила три БПЛА в Одеській області та один на Криворіжжі. В Одеському районі відбулося влучання в господарчу будівлю, яка не використовувалася. Ніхто з людей не постраждав.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що ввечері 10 листопада ворог атакував Одеську область ракетами, після чого запустив ударні БПЛА.

"Ракетами ударили двічі по Одеському району. Окупанти поцілили по дачному кооперативу. Постраждало троє людей, 96-річна жінка госпіталізована, стан стабільний. Також є влучання у припортову інфраструктуру, люди не постраждали", — сказав він.

З його слів, після ракетних атак окупанти запустили дрони. Сили ППО збили чотири, проте відбулося влучання по будівлях, що не використовувались.

Нагадаємо, вранці 11 листопада жителі Києва чули звуки вибухів. Повітряну тривогу оголосили вже після них. За інформацією мера Віталія Кличка, протиповітряна оборона працювала по балістиці на лівому березі поблизу столиці.

У ніч на 10 листопада ворог атакував мирні міста України. Зокрема, окупанти запустили дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed. Вночі повітряна тривога лунала в декількох регіонах.