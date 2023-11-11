Учасник "МастерШеф": в Україні помер інструктор полку Калиновського (фото)

Микола Молоков родом з Росії, мав українське громадянство та під час повномасштабної війни служив у білоруському підрозділі.

На 72 році життя помер інструктор полку імені Кастуся Калиновського Микола Молоков. Про це повідомляє пресслужба полку в телеграм-каналі.

Микола Миколайович Молоков народився у 1952 році. Він помер на 72-му році життя й був найстаршим бійцем у складі білоруського полку та спеціалізувався на військовій розвідці. Бійців підрозділу він вчив навичкам з виживання. Позивний Молокова "МММ". Родом боєць із Росії, мав українське громадянство, а воював у полку імені Кастуся Калиновського. Причина смерті не вказується.

Микола Молоков був інструктором в полку "Азов" у 2014 році

Відомо, що у 2014 році, Микола Молоков обдурив військкомат, щоб піти у військо. Тоді він рік прослужив інструктором з виживання у тоді ще полку "Азов". Після служби в армії він брав участь у ток-шоу "МастерШеф-6", де його називали "енерджайзером".

Сам Микола дослужився до полковника в радянській армії. Воював в Афганістані понад 2 роки. Звільнився з армії у 1994 році. Певний час займався будівельним бізнесом, останнім проєктом був готель "Рейкарц" у Житомирі.

Нагадаємо, 1 серпня полк Кастуся Калиновського втратив 4 бійців на війні.

10 листопада бійці РДК повідомили про ліквідацію полковника ФСБ під час засідки під Брянськом.