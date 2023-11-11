"Законні цілі": ГУР причетне до атаки на російські заводи, ― ЗМІ (фото, відео)

Вибухи пролунали на пороховому заводі у Котовську та конструкторському бюро в Підмосков'ї. Зазначені підприємства активно підтримують військову галузь РФ.

Головне управління розвідки України причетне до атаки на російські заводи в Московській та Тамбовській областях в ніч на 11 листопада 2023 року. Про це пише OBOZ.UA.

Під ударом опинилися пороховий завод у Котовську, Тамбовська область, та конструкторське бюро в Підмосковʼї, де виготовляли ракети та компоненти до них. Співрозмовники видання зазначають, що це законні воєнні цілі для України.

У ГУР розповідають, що "тестували нові українські дрони", які в підсумку обійшли російську ППО та влучили в потрібні обʼєкти.

У Котовську, Тамбовська область РФ, в ніч на 11 листопада 2023 року пролунали вибухи на пороховому заводі. Після цього спалахнула пожежа. Повідомлялося, що під ударом опинився 5-й цех заводу.

Тим часом у Московській області, а саме у Коломні, дрони долетіли до "Конструкторського бюро машинобудування", яке є одним із провідних російських науково-виробничих центрів у галузі військової техніки. Тут виготовляли ракети та компоненти до них.

Нагадаємо, БПЛА атакували підприємство в Московській області, що виробляє ракети, в ніч на 11 листопада 2023.

Також Фокус писав про атаку на окупаційні казарми в Криму 8 листопада 2023.