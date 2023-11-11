"Чуло все місто": на Тамбовському пороховому заводі прогримів вибух, — соцмережі (фото, відео)

За даними російських медіа, у місті Котовськ спалахнула пожежа на підприємстві. Площа загоряння склала 300 квадратних метрів.

Related video

У ніч на 11 листопада в Російській Федерації, у місті Котовськ, прогримів вибух і сталася пожежа на Тамбовському пороховому заводі. Про це написав Telegram-канал Baza.

За даними пабліка, вогонь спалахнув приблизно о пів на дванадцяту ночі. Площа загоряння становила 300 квадратних метрів. На місце події прибули рятувальники. Вогонь вдалося ліквідувати через півтори години.

Як зазначає Telegram-канал "Осторожно, новости" з посиланням на слова місцевих жителів, пожежі на пороховому заводі передував вибух, який "чуло все місто".

Telegram-канал ASTRA уточнив, що вибух стався в п'ятому цеху підприємства.

Пожежа на Тамбовському пороховому заводі

Інформацію про пожежу в Котовську також підтвердив російський федеральний канал РЕН.ТВ. За даними каналу, загоряння сталося у "виробничій будівлі".

Журналісти також повідомили, посилаючись на Головне управління МНС у Тамбовській області, що внаслідок події ніхто не постраждав.

Нагадаємо, пожежа на Тамбовському пороховому заводі також спалахнула 20 червня. За інформацією російських ЗМІ, перед спалахом було чути вибух, унаслідок якого загинуло четверо людей, а ще двоє дістали важкі травми.

Раніше, 13 квітня, на пороховому заводі в Казані вибухнув макет снаряда, співробітнику відірвало праву кисть. За даними медіа, співробітник мав віднести макет у будівлю балістичних випробувань, проте пристрій вибухнув у нього в руках просто біля входу.