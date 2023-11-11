Бухгалтерку "МВС ДНР" вбив пʼяний російський військовий, — ЗМІ

Олена Кириченко, яка працювала на окупантів, пересувалася на ЗАЗ "Славута", коли її збив військовий РФ на бензовозі.

Головна бухгалтерка "МВС так званої ДНР" у Волновасі Олена Кириченко загинула в ДТП, винуватцем якої став пʼяний російський військовий. Про це повідомляють росЗМІ.

За версією слідства, увечері 9 листопада 2023 року легковий ЗАЗ "Славута", на якому пересувалася Кириченко, зіткнувся з бензовозом КАМАЗ 4310, яким керував військовий із Примор'я Олександр Сітчихін. Як повідомляється, чоловік перебував у нетверезому стані.

Олександр Сітчихін Фото: Astra

За версією місцевої поліції, Сітчихін був п'яний, коли бензовоз під його керуванням протаранив легковий автомобіль Кириченко, що рухався попереду.

Головна бухгалтерка місцевого відділення російського МВС від отриманих травм загинула. Більше деталей ДТП в окупованій Волновасі наразі не повідомляється.

Зазначимо, що Волноваху росіяни окупували 27 лютого 2022 року. Згодом українські військові звільнили місто, проте 12 березня ЗС РФ таки повернулися. Місто досі окуповане ворожими формуваннями.

Нагадаємо, у Чехії судитимуть "почесну консулку ДНР". Жінку пропонують покарати за підбурювання до ненависті проти України.

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