У РФ розпочалася нова хвиля прихованої мобілізації: у соцмережах оприлюднили документи (фото)

Мешканці Москви та Санкт-Петербургу почали отримувати повістки разом з випискою про відповідальність за ігнорування військкомату.

Російське керівництво розпочало нову хвилю прихованої мобілізації. Зокрема мешканці Москви та Санкт-Петербургу отримують повістки на пошту. Про це повідомляє телеграм-канал "Скрепачъ".

За даними партизанського руху, росіяни отримують не тільки повістку, але й виписку з Кодексу адміністративних порушень. В останній йдеться про відповідальність за невиконання громадянами зобовʼязань з військового обліку. Заявляється, що фіксується хвиля нових викликів у військкомат, що може свідчити про збільшення тиску на громадян РФ.

Автори закликають мешканців РФ зробити все можливе, щоб не потрапити під мобілізацію. Для цього можна вдатися до мирного протесту або до підпалу військкомату, поліцейського відділу чи адміністрації.

"Прояв спротиву може зіграти ключову роль в збереженні особистої свободи та захисту цінностей", — написали в публікації.

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Серед засобів, якими рекламують службу в армії, вказують можливість безкоштовно вистріляти 600 куль, зробити 100 пострілів з БМП або 15 з танків.

Посилення мобілізації у РФ Посилення мобілізації у РФ Посилення мобілізації у РФ Посилення мобілізації у РФ Посилення мобілізації у РФ Посилення мобілізації у РФ

Нагадаємо, 9 листопада Дмитро Медведєв похизувався темпами мобілізації у ЗС РФ. Під зброю поставили 400 тисяч людей.

8 листопада стало відомо, що Кремль не буде відпускати із лав ЗС РФ мобілізованих до кінця повномасштабної війни РФ проти України.