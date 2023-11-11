Загинув у боях за Попасну: у Львові вперше попрощалися з Невідомим Воїном ЗСУ (фото)

За словами мера міста Андрія Садового, тіло захисника привезли ще в червні 2022 року, однак за півтора року так і не вдалося встановити його особу. Одночасно відбулися похорони ще двох бійців.

У Львові вперше попрощалися з Невідомим Воїном, особу якого так і не вдалося встановити. Він помер ще навесні 2022 року. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі 11 листопада.

За його словами, загинув український військовослужбовець 3 квітня 2022 року в боях за місто Попасна в Луганській області. До Львова його тіло доправили в червні минулого року, і майже півтора року пішло на те, щоб встановити його особу.

"На жаль, встановити особу загиблого так і не вдалося. Його взірець ДНК збережено. Якщо знайдуться родичі — тіло Захисника буде перепоховане під власним іменем на Личаківському цвинтарі", — заявив Андрій Садовий.

У Львові вперше попрощалися з Невідомим Воїном Фото: Facebook/Андрій Садовий У Львові вперше попрощалися з Невідомим Воїном Фото: Facebook/Андрій Садовий У Львові вперше попрощалися з Невідомим Воїном Фото: Facebook/Андрій Садовий У Львові вперше попрощалися з Невідомим Воїном Фото: Facebook/Андрій Садовий У Львові вперше попрощалися з Невідомим Воїном Фото: Facebook/Андрій Садовий У Львові вперше попрощалися з Невідомим Воїном Фото: Facebook/Андрій Садовий У Львові вперше попрощалися з Невідомим Воїном Фото: Facebook/Андрій Садовий

Також цього дня у Львові попрощалися ще з двома українськими героями. Одним із них є воїн 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Андрій Кирич. Цього року, вже після мобілізації, чоловік одружився зі своєю коханою, а 2022-го його дружина поховала рідного брата, який загинув у боях за Маріуполь.

"Дружина попросила, аби Невідомого Воїна поховали поряд з її чоловіком, аби вона могла доглядати і за його могилою — допоки не знайдуться його рідні", — ідеться в повідомленні.

Другий захисник, якого було поховано 11 листопада, служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Андрій Сліпець був одним із 19 громадян, які загинули 3 листопада внаслідок ворожої атаки під час нагородження на честь дня ракетних військ у Запоріжжі. У нього залишилася 10-річна донька.

Кількома днями раніше Андрій Данилко повідомив про смерть на фронті сина свого колеги. Лише 2 жовтня герой святкував день народження, з чим його вітав батько в соцмережі, опублікувавши фото іменинника у військовій формі.