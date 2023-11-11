Операція була успішною: у ГУР озвучили деталі ударів по десантних кораблях РФ у Криму (відео)

Представник розвідки Андрій Юсов зазначив, що окупантам нічим буде замінити втрачені катери, які свого часу брали участь в операціях навколо острова Зміїний.

Операція зі знищення двох російських десантних кораблів проєктів "Акула" і "Серна" в окупованому Криму була цілком успішною для українських сил. Вона готувалася досить довго і ретельно та здійснювалася за підтримки інших складових Сил оборони. Про подробиці атаки розповів 11 листопада представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Юсов.

"Це надзвичайно вдала операція, тому що йдеться не тільки про два знищені десантні катери, досить сучасні, як для російського флоту. Це ще й зенітно-ракетні комплекси, які мали прикривати інші кораблі Чорноморського флоту", — сказав Юсов.

Він додав, що такі кораблі противник використовував під час операцій на острові Зміїний, і тепер замінити ці кораблі росіянам нічим.

"Так, це дуже хороші новини для нас. Зокрема, українські морські дрони показали себе, як надзвичайно ефективна зброя", — зазначив представник ГУР.

Крім того, успішна атака досягла і стратегічної мети — тепер окупанти змушені передислокувати свої сили в Новоросійськ та в інші місця, і цей процес уже триває кілька місяців. Також росіяни займаються передислокацією і штабною інфраструктурою після ефективних ударів по штабу окупантів у Севастополі.

Подібні ефективні удари, вважає Юсов, підривають морально-психологічний стан російських військ як в окупованому Криму, так і на інших ділянках українського фронту.

"Багато з тих, хто підписав контракт (з Міноборони РФ — прим. ред) хотіли б уже втекти звідти, але потрапивши в ролі гарматного м'яса, їх же ніхто не запитує. "Заградотряди" та інші речі там ніхто не скасовував", — розповів Юсов.

Андрій Юсов про поразку двох російських катерів у Криму (дивитися з 01:00)

Нагадаємо, за інформацією розвідки Міноборони України, внаслідок атаки українських сил 10 листопада було пошкоджено два катери проєкту 1176 "Акула" і проєкту 11770 "Серна", які пішли на дно. Таким чином два російські кораблі Чорноморського флоту були повністю знищені.