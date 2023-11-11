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У Мелітополі прогриміли вибухи: окупанти частково перекрили рух у місті (фото)

Артем Богомаз
Фото: Скриншот | В окупованому Мелітополі пролунали вибухи й активізувалася "поліція" (ілюстративне зображення)

За словами мера Івана Федорова, росіяни перекрили рух транспорту між двома заводами, які ЗС РФ перетворили на свої військові бази. Підконтрольні окупантам медіа стверджують, що вибухи пов'язані з "несправністю газового обладнання" в автомобілі.

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали гучні вибухи, які могли мати наслідки для противника. Про це написав мер міста Іван Федоров у своєму Telegram-каналі 11 листопада.

"Окупанти не догледіли вибухівку? Чекаємо на подробиці", — ідеться в повідомленні.

Місцеві Telegram-канали також підтверджують вибухи, які почуло все місто і додають, що після цього містом почали пересуватися з високою швидкістю поліцейські автомобілі зі спецсигналами.

"Наразі мешканці повідомляють про перекриття руху транспорту між заводами "Рефма" та "Агат", які противник перетворив на військові бази", — додав Іван Федоров.

В іншому Telegram-каналі пропагандисти стверджують, що вибух був нібито пов'язаний із несправністю газового обладнання в автомобілі. Підтверджень цієї версії надано не було.

"У Мелітополі на вулиці Павла Судоплатова внаслідок короткого замикання почалося загоряння автомобіля, в якому знаходилося газове обладнання. На місце прибув розрахунок пожежно-рятувальної частини", — ідеться в повідомленні.

В окупованому Мелітополі пролунали вибухи та активізувалася "поліція"
Фото: Скриншот

Жертв і постраждалих нібито немає. Місцева "влада" ніяк не прокоментувала інцидент на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 20 жовтня повідомлялося, що в Мелітополі партизани підірвали авто окупантів-мародерів. За даними мера міста Івана Федорова, російські солдати систематично грабували квартири українців. Випадок в одному з мікрорайонів міста став для них останнім.