У Львівському ТЦК пообіцяли покарати військкомів, які "пакували" в автобус цивільних (відео)

Пресслужба Львівського територіального центру комплектації повідомила, що стосовно підозрюваних уже провели службове розслідування. Окремо в ТЦК підкреслили, що повістки на вулицях видають військовослужбовці, які раніше воювали на фронті.

Львівський обласний ТЦК і СП відреагував на інцидент за участю співробітників центру та цивільних осіб, який стався 10 листопада. Після опублікованого відео, на якому військкоми заштовхали до мікроавтобуса цивільного, в обласному ТЦК пообіцяли покарати винних.

У повідомленні пресслужби фактично було підтверджено факт виникнення конфліктної ситуації між цивільним населенням і працівниками територіального центру. Також було сказано, що за цим випадком уже провели службову перевірку.

"За цим фактом проведено службову перевірку, визначено посадових осіб, які будуть притягнуті до відповідальності, — повідомили 11 листопада в обласній установі.

При цьому в ТЦК звернули увагу на те, що до оповіщення громадян залучають тих військовослужбовців, яких перевели з бойових підрозділів, і які за станом здоров'я є обмежено придатними.

Нагадаємо, в інформаційному полі неодноразово спливали кадри незаконного застосування сили військкомами щодо цивільних осіб. Фокус розбирався в подробицях інцидентів, і з'ясовував у юристів, які наслідки очікують на військовослужбовців, які перевищили свої повноваження.

Про один з останніх конфліктів між представниками ТЦК і цивільним стало відомо 9 листопада. Інцидент стався в Житомирі, де один із чотирьох військовослужбовців влаштував бійку з чоловіком у цивільному одязі.