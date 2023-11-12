Почалося з новою силою: під Бахмутом окупанти атакують позиції ЗСУ (карта)

За добу Збройні сили України відбили 15 атак, знищивши 140 росіян і 28 одиниць техніки.

Російські окупаційні війська в Україні перейшли від оборони до активних дій і почали нападати на позиції українських захисників на Бахмутському напрямку. Про це розповів начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі національного телемарафону в суботу, 11 листопада.

За його словами, окупанти намагаються повернути втрачені ними позиції і при цьому проявляють активність; артилерійські установки спрямовані на українські позиції.

"Активність на даному напрямку почалася з новою силою, противник там від оборони перейшов до активної оборони, намагається відбити ті позиції, які в нього були втрачені. І, відповідно, на Бахмутському напрямку і південніше Бахмута ворог намагається тиснути на наші Сили оборони", — пояснив ситуацію Володимир Фітьо.

Однак українські захисники чинять опір і завдають значних втрат противнику: за добу було знищено 140 російських військових і понад 28 одиниць техніки, включно з артилерійськими системами. Ситуація загострилася минулого тижня, коли загарбники почали активний наступ після тривалого періоду стояння в обороні.

Станом на 12 листопада, як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, українські захисники відбили 10 разів атаки противника на околицях Хромового, Андріївки та Кліщіївки (Донецька область). Сили оборони України, своєю чергою, продовжують штурмові дії на південь від Бахмута, завдають ворогові втрат у живій силі й техніці та закріплюють свої нові позиції.

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Нагадаємо, дещо раніше в 3 ОШБр розповіли про проблеми під Бахмутом. Російські військові щодня намагаються проводити наступальні дії на Бахмутському напрямку. За словами військових, ці спроби стають частішими та потужнішими.

9 листопада колишній речник Генштабу ЗСУ і військовий експерт Владислав Селезньов розповів, що російські військові намагаються повернути втрачені позиції на Бахмутському напрямку, натомість українські бійці просуваються вперед. За його словами, ЗСУ могли перетнути залізничну гілку біля Андріївки. Однак ворог на цій ділянці фронту зосередив чимало своїх підрозділів, зокрема "Шторм-Z".