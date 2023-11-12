РФ посилює прямий контроль над ПВК "Вагнер", — розвідка Великої Британії

У британській розвідці вважають, що великі частини "Вагнера", ймовірно, були асимільовані в командну структуру Російської гвардії й активно набирають нових найманців.

Розвідка Великої Британії стверджує, що після спроби заколоту і загибелі керівництва приватної військової компанії "Вагнер" російська держава намагається посилити свій контроль над угрупованням. Найманці відновили активний рекрутинг. Про це заявило Міністерство оборони Великої Британії від 12 листопада в соціальній мережі Х (раніше Тwitter).

У повідомленні йдеться про те, що станом на кінець жовтня 2023 року великі частини "Вагнера", ймовірно, були асимільовані в командну структуру Російської гвардії і активно набирають нових найманців.

"Цей підрозділ "Вагнера" у складі Росгвардії, ймовірно, очолює Павло Пригожин, син покійного Євгена Пригожина", — вважають у розвідці.

Інші групи бійців "Вагнера", ймовірно, приєдналися до російської ПВК "Редут", яка, згідно з розслідуванням "Радіо Свобода", налічує лише 7 000 осіб. Крім того, 1 листопада 2023 року лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що медики групи ПВК "Вагнер" увійшли до складу чеченського спецпідрозділу "Ахмат". Раніше, 25 жовтня 2023 року, Кадиров заявив, що 170 колишніх бійців "Вагнера" вже приєдналися до "Ахмата".

"Після заколоту в липні 2023 року і подальшої загибелі керівництва "Вагнера" в серпні 2023 року російська держава здійснює більш прямий контроль над діяльністю "Вагнера" і його колишнім персоналом", — стверджують британські аналітики.

Нагадаємо, 9 листопада повідомлялося, що після невдалої спроби перевороту в РФ, ПВК "Вагнер" на певний час припинили існувати. Зараз окупанти активізувалися в тому, щоб знову вербувати ветеранів угруповання на війну проти України.