Вибух у штабі окупантів у Мелітополі: загинули російські офіцери, — ГУР (фото)

За даними української розвідки, щонайменше трьох офіцерів Росгвардії було ліквідовано під час наради в захопленому приміщенні "Нової пошти".

Унаслідок вибуху в тимчасово окупованому Мелітополі 11 листопада загинули офіцери Російської Федерації. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Telegram.

Повідомляється, що акцію відплати здійснили представники місцевого руху опору. Вибух стався в приміщенні "Нової пошти" на вулиці Дмитра Донцова, в якому російські окупанти розмістили свій штаб.

Атака відбулася в момент, коли в штабі проходила нарада офіцерів ФСБ і Росгвардії. За даними української розвідки, щонайменше трьох офіцерів Росгвардії ліквідовано. Дані про інші втрати окупантів уточнюються.

У Мелітополі ліквідовано російських офіцерів Фото: пресслужба ГУР Міноборони

Як зазначають у ГУР, за годину до засідання російські загарбники перекрили рух транспорту від підприємства "Мелітопольський автогідроагрегат" до колишнього Мелітопольського заводу холодильного машинобудування "Рефма". Обидва об'єкти окупанти перетворили на свої військові бази.

"Після удару в Мелітополі почався переполох — на місце події з увімкненими сиренами примчали багато поліцаїв. Через деякий час вони потягли через окуповане місто до своєї дільниці спалений біля штабу автомобіль", — зазначили в розвідці.

Нагадаємо, 9 листопада розвідувально-диверсійна група РДК зайшла в Брянську область Російської Федерації, після чого добровольці заявили про ліквідацію підполковника ФСБ і знищення службового позашляховика.

Раніше, 8 листопада, у Москві помер начальник штабу 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту Російської Федерації Ян Суханов. За даними СтратКому ЗСУ, його було важко поранено внаслідок удару ЗСУ по командному пункту бригади ЧФ РФ.