Удар ЗС РФ по Києву: окупанти могли використати для атаки незвичайну ракету

Щоб відбивати такі атаки, військовий експерт Олексій Гетьман порекомендував використовувати зенітні ракетні комплекси, надані Україні країнами-партнерами.

Російські окупанти можуть переробляти зенітні ракети С-400 на балістичні ракети, збільшуючи їхню дальність. Про це розповів військовий експерт Олексій Гетьман в ефірі національного телемарафону в неділю, 12 листопада.

За його словами, російські військові могли використовувати таку модифіковану ракету під час атаки на Київ 11 листопада.

"Росія могла випробовувати нове озброєння, проводячи поодинокі удари по українській столиці", — сказав Гетьман.

Він також зазначає, що раніше російські окупанти виконали аналогічні модифікації на ракетах С-300. Очевидно, вони тепер намагаються зробити те ж саме з ракетами С-400, щоб збільшити їхню дальність до 400 км. Гетьман вказує, що для протидії ворожим балістичним ракетам потрібно використовувати зенітні ракетні комплекси, надані партнерами. Проте військовий експерт підкреслює, що зараз необхідно зосередитися на комплексах Terrahawk Paladin і Gepard, які ефективно збивають дрони-камікадзе, оскільки ворог активно використовує їх разом із ракетами.

Нагадаємо, 11 жовтня окупанти атакували Київ балістичною ракетою. Російські війська відновили ракетні удари по Києву після 52-денної паузи. Ворожу балістичну ціль знищили за допомогою ЗРК Patriot, розповіли в Повітряних силах.

Також у ніч з 10 на 11 листопада російські військові атакували мирні міста України за допомогою безпілотних літальних апаратів і ракет різних типів. Звуки вибухів лунали в Київській, Дніпропетровській, Миколаївській, Харківській та Одеській областях.