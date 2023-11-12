"Зберегти мир у Європі": президент Латвії закликав надати Україні більше зброї, — ЗМІ

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що ЄС і НАТО необхідно готуватися до тривалої війни в Україні. Західні країни зобов'язані відреагувати на заклик президента Володимира Зеленського про надання більшої кількості зброї Україні.

Російська Федерація готується до тривалої війни проти українців. Перемога України допоможе вберегти мир у Європі. Про це заявив президент Латвії Едгарса Рінкевичса в інтерв'ю Associated Press.

Він закликав країни Заходу продовжити постачання зброї Україні, інакше Росія може перемогти і отримає зелене світло для загроз іншим країнам у майбутньому.

"Важливо дійсно боротися за міжнародний мир і мир у Європі, тому що, якщо ми зупинимо Росію на Україні, тоді Росія не зможе кинути виклик іншим країнам", — сказав президент Латвії.

Він вказав на руйнівну роль, яку російська група найманців ПВК "Вагнер" відіграє в Африці, а також на зустрічі Росії з представниками ХАМАС. На його думку, в інтересах безпеки країн НАТО "розглядати обидва випадки однаково".

"Я також вважаю, що нам буде набагато легше зберегти мир у Європі, якщо Україна доб'ється успіху, ніж якщо ми підведемо Україну, або, якщо вже на те пішло, дозволимо ситуації на Близькому Сході вийти з-під контролю", — сказав політик.

Ринкевичс зазначив, що українські солдати воюють "дуже хоробро" і Захід зобов'язаний відреагувати на заклик президента Володимира Зеленського про надання більшої кількості зброї, "тому що ми не надали стільки, скільки повинні були".

За його інформацією, Російська Федерація мобілізує свою економіку, ресурси і військову техніку "для дуже довгої війни".

"Вона намагалася виграти війну швидко, але зрозуміла, що не може, і тепер Москва хоче "задушити" Україну", — сказав Едгарс Рінкевичс.

Президент Латвії заявив, що ЄС і НАТО необхідно готуватися до тривалої війни в Україні.

"ЄС усвідомив, що нам потрібно більше оборони і збройних сил", — сказав він. "І на даний момент мені б хотілося, щоб цей процес став трохи швидшим. Але, тим не менш, ці речі нарешті зрушили з мертвої точки".

За його словами, багато експертів та офіційних осіб кажуть, що президент РФ Володимир Путін сподівається пережити західну підтримку України в довгій війні. "Я думаю, дуже важливо, щоб він програв", — сказав Рінкевичс.

Нагадаємо, 1 листопада повідомлялося, що Латвія конфіскувала 20 автомобілів у нетверезих водіїв і безоплатно передасть Україні. Загальна вартість транспортних засобів, які відправлять переважно для медичних установ, становить близько 56 тис. євро.