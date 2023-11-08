Уряд Словаччини заблокував військову допомогу Україні на 40,3 млн євро, — ЗМІ

За інформацією журналістів, у Братиславі не затвердили пакет військової допомоги Україні, який був схвалений попереднім міністерством оборони країни.

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Уряд Словацької Республіки не затвердив чотирнадцятий пакет військової допомоги Україні на суму 40,3 млн євро. Про це 8 листопада повідомило агентство TASR.

Пропозиція про надання допомоги була підготовлена попереднім керівництвом Міністерства оборони Словаччини.

Що не отримає Україна

Військова допомога передбачала надання Україні:

4 мільйони одиниць патронів калібру 7,62 мм;

5172 одиниць боєприпасів для гармат калібру 125 мм;

140 ракет для ЗРК "Куб";

8 мінометів;

1200 мін.

Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Словаччина надала нашій країні 13 пакетів військової допомоги на загальну суму 671 млн євро.

Позиція Словаччини змінилася

У жовтні на позачергових парламентських виборах у Словацькій Республіці здобула перемогу проросійська партія Smer-SD. Її лідер Роберт Фіцо виступає за припинення військової допомоги Україні. "У Словаччини і народу в Словаччині є більш серйозні проблеми, ніж Україна", — заявив він після оголошення результатів виборів.

Президент Словаччини також виступила проти нового пакета допомоги Україні. Зузана Чапутова вважає, що ігнорування позиції партії Роберта Фіцо Smer-SD, яка перемогла на парламентських виборах, "створило б прикрий прецедент на майбутнє". Повідомляється, що в Міністерстві оборони Словаччини розглянули можливість надання Києву ще одного пакета допомоги. Українці могли б отримати його, коли словацький уряд очолював Людовіт Одор.

Новообраний спікер парламенту Словаччини Пеллегріні 27 жовтня висловився за те, щоб продовжувати виконувати військові замовлення, зроблені на комерційній основі. "Якщо хтось замовляє і оплачує ці системи, то це підтримка словацької промисловості", — заявив він.

Нагадаємо, 28 жовтня повідомлялося, що у Словаччині відокремили бізнес від безоплатної допомоги озброєнням, що дасть змогу й надалі постачати зброю для України. Словаччина є великим виробником артилерійських боєприпасів у калібрах 122-, 152- і 155 мм, танкових боєприпасів у калібрі 125-мм, 122-мм боєприпасів для РСЗВ "Град" і мінометних мін.