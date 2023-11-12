Україні потрібно переходити в оборону, попри небезпеку територіальних втрат, — WSJ

Журналісти Wall Street Journal опублікували статтю, в якій високопоставлені представники НАТО, СБУ та інші експерти розмірковують про ситуацію на фронті. На їхню думку, Україні потрібно переходити в оборону.

Україні потрібно переходити в оборону, навіть попри небезпеку територіальних втрат. Про це пишуть журналісти видання Wall Street Journal.

У статті, присвяченій ситуації на фронті, автори зазначають, що РФ контролює близько однієї п'ятої території України та прагне просунутися на північному сході та сході країни. Україна все ще чинить тиск на півдні, але знемога обох сторін робить малоймовірними зміни цієї зими.

"Це траншейний глухий кут", — цитує видання високопоставленого представника української служби безпеки.

"Загальний наступ неможливий для жодної зі сторін. Жодна зі сторін не зможе прорватися", — говорить співрозмовник WSJ.

Високопоставлений представник НАТО заявив виданню, що Росії, ймовірно, не вистачає ресурсів для проведення значного наступу цього року. Тому українські війська можуть мати перевагу, "обороняючись у снігу".

Автори статті зазначають, що, з огляду на обмеження спроможності України перехопити ініціативу на полі бою проти російських військ, на думку експертів, найбезпечніший курс дій Києва — перейти до оборонної позиції та примусити Росію витрачати свої війська і техніку в пошуках вигоди.

"Україна певною мірою застосувала цей підхід в Авдіївці", — пишуть журналісти.

Як вважає Дмитро Горенбург, експерт з питань безпеки в американській організації CNA, такий підхід може призвести до "невеликих територіальних втрат для України", але зате допоможе відновити сили.

"Захищатися набагато простіше, ніж нападати", — сказав Горенбург.

За його словами, такий підхід може призвести до невеликих територіальних втрат для України, але це може бути безпечнішою позицією, поки країна відновлює сили та постачання.

Нагадаємо, 1 листопада ЗМІ опублікували есе Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, в якому йшлося про те, що війна в Україні перетворюється на "позиційну", а отже перед світом постають нові виклики.

На думку Головнокомандувача ЗСУ, ситуація на фронті зайшла в глухий кут, для виходу з якого необхідно зробити великий технологічний стрибок.