На випадок нападу Китаю: Японія провела навчання з евакуації з острова поблизу Тайваню

Тренування були призначені для того, щоб навчити населення реагувати на надзвичайні ситуації, що виникають внаслідок будь-яких спроб з боку Китаю захопити сусідній Тайвань.

У неділю, 12 листопада, Японія провела навчання з евакуації на своєму найзахіднішому острові. Про це повідомляє Reuters.

За легендою, навчання проходили на випадок цунамі, але також можуть допомогти жителям відреагувати на надзвичайну ситуацію внаслідок будь-якої спроби Китаю взяти під контроль сусідній Тайвань, заявила влада японського острова Йонагуні.

"Ми не можемо вибирати час, коли ми зіткнемося з катастрофою. Ми повинні думати про найгірше, що може статися, і планувати на цей випадок", — сказав мер Йонагуні Кенічі Ітокадзу на початку навчань.

Зазначимо, що Йонагуні розташований усього за 110 кілометрів від Тайваню. У серпні минулого року Китай випустив ракети в прилеглі води у відповідь на візит до Тайваню тодішньої спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

Кодзі Сугама, чиновник Йонагуні, відповідальний за підготовку 1700 мешканців острова до стихійних лих, каже, що громада має бути готова до небезпеки конфлікту.

Нагадаємо, 30 жовтня заступник голови Центральної військової комісії Китаю генерал Чжан Юйся заявив, що армія Китаю не буде терпимо ставитися до будь-яких кроків, спрямованих на досягнення незалежності Тайваню.