Сотні тисяч втрат — не проблема: ЗС РФ не збираються зупинятися на Авдіївці, — експерт (відео)

За словами колишнього спікера Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова, ворогу важливо знищити всі фізичні об’єкти на території Авдіївки, щоб українським Силам оборони не було за що чіплятися.

Ціллю противника не є вихід на кордони Донецької та Луганської областей. Збройні сили Російської Федерації знищують Авдіївку і будуть намагатися рухатися далі. Про це 12 листопада заявив військовий оглядач, полковник запасу Владислав Селезньов в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Їм (армії РФ — ред.) важливо знищити всі фізичні об’єкти на території цього населеного пункту, щоб українським Силам оборони не було за що чіплятися, не було де перечікувати ворожі артилерійські та авіаційні атаки, щоб уже буквально по руїнах і на руїни вже входити, щоб узяти ці руїни під контроль. Очевидно, що противник не збирається зупинятися на території Авдіївки, він планує рухатися далі", — сказав він.

На його думку, сотні тисяч убитих російських військовослужбовців не зупинить керівництво Кремля. Противник готовий іти до колосального рівня втрат.

"… як бачимо, цифра давно вже пішла за позначку у 300 тисяч, але Путін продовжує шукати ресурс і можливості для того, щоб атакувати знов і знов наших захисників, які ведуть бої фактично уздовж усієї 1450 кілометрової лінії бойових зіткнень", — зазначив Владислав Селезньов.

Полковник нагадав, що ще у 2014 році Росія мріяла реалізувати так званий план "Новоросія".

"До складу цього квазідержавного утворення мали увійти 7 областей України, починаючи від Харківщини, далі Донеччина, Луганщина, Запорізька, Херсонська, Одеська області та Крим, Севастополь. Не склалося в Путіна так, як мріялося тоді. Але зараз… вони мріють про те, щоб знищити Україну як державу, а українців — як складову народів світу. Адже без повного контролю над територією України Росія ніколи не відбудеться як імперія", — заявив військовий оглядач.

Нагадаємо, днем раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, під Бахмутом противник продовжує атакувати українські позиції.