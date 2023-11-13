Мобілізація в Україні: за яких обставин можуть призвати чоловіків до 18 та після 60 років

Під час дії загальної мобілізації на військову службу можуть призвати військовозобов'язаних та резервістів. Іншим громадянам дозволяють добровільно укладати контракт, розповів юрист.

Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації повістки можуть вручити військовозобов'язаним громадянам призовного віку. Адвокат та провідний юрисконсульт Nota Group Антон Маринич у коментарі "РБК-Україна" розповів, чи можуть мобілізувати чоловіків до 18 та після 60 років.

Адвокат наголосив, що підлітки повинні прийти до територіального центру комплектації та соціальної підтримки в рік, коли їм виповнюється 17 років. Це потрібно для того, аби стати на військовий облік за місцем проживання, пройти медичну комісію та отримати військово-обліковий документ. Після цього підліткам видається прописка до призовної дільниці, яка підтверджує їхнє взяття на військовий облік.

Згідно з законом України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію", під час дії мобілізації на військову службу можуть призвати військовозобов'язаних та резервістів.

"Щодо мобілізації призовників, можна стверджувати, що вони не підпадають під категорію громадян, яких можуть мобілізувати. Якщо призовник має бажання проходити військову службу, в такому випадку він може добровільно укласти контракт", — сказав Антон Маринич.

З його слів, укласти контракт можуть громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір та відповідають встановленим вимогам проходження військової служби. Зокрема, вимоги щодо служби в рядовому складі:

вік від 18 років;

повна або базова загальна середня освіта або вища, фахова передвища, професійна (професійно-технічна);

придатність за станом здоров’я;

ті, хто не досяг граничного віку перебування на військовій службі.

Військова служба для 17-річних за контрактом

"Що стосується громадян, яким виповнилось 17 років, то вони можуть укласти контракт на військову службу (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, а також закладів фахової передвищої військової освіти, що здійснюють підготовку осіб на посади сержантського та старшинського складу", — сказав адвокат.

Військова служба для громадян віком від 60 років

Він наголосив, що граничним віком для військовослужбовців, що проходять військову службу під час особливого періоду, вважається 60 років — для рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу, 65 років — для вищого офіцерського складу. Цей вік можуть збільшити на прохання військовослужбовця до п'яти років за умови, що такі громадяни мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній посаді, висновок ВЛК про придатність за станом здоров'я.

Антон Маринич наголосив, що чоловіки після 60 років не підлягають мобілізації через набуття граничного віку перебування в запасі.

"Такі чоловіки після досягнення граничного віку підлягають виключенню з військового обліку. Якщо чоловіка було мобілізовано і під час служби він досяг граничного віку 60 років, в такому випадку на його прохання він може залишитись на службі ще до 5 років", — додав адвокат.

Нагадаємо, існують випадки, які дозволяють не приходити до територіального центру комплектації та соціальної підтримки після отримання повістки. Для підтвердження поважних причин необхідно надати відповідні довідки та інші офіційні документи.

Раніше повідомлялося, що студенти мають відстрочку від мобілізації, яка діє лише на період навчання. Тоді як громадянам, які тимчасово не є студентами, можуть видати повістку, крім цього, їх можуть мобілізувати.