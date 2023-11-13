Армія РФ отримала партію БМП-3 з комплексом РЕБ та додатковим бронюванням (відео)

Окупанти намагаються посилити захист бойових машин піхоти від українських FPV-дронів.

Російській завод "Курганмашзавод" оголосив про передачу російської армії партії модернізованих БМП-3 для окупаційних військ. Про це повідомляє Defence 24.

Партія БМП-3 була змінена на основі досвіду повномасштабної війни проти України. Стверджується, що машини стали стійкішими для атак дроні-камікадзе та отримали покращене бронювання. Додаткові бронепластини встановили на бортах корпусу. Також встановили протикумулятивні решітки.

Окремо в сюжеті росЗМІ вказали, що БМП-3 отримає систему для радіоелектронної боротьби. Протидією з боку ЗСУ можуть бути дрони-камікадзе зі штучним інтелектом, які при втраті звʼязку можуть продовжити атаку попередньо захопленої цілі. Проте перешкодою буде погода, взимку місткість акумуляторів FPV-дронів може впасти до 50%,

Наразі невідомо, скільки БМП у РФ вже оснастили станціями РЕБ. У РФ заявляють, що у 2023 році вони виготовили чи відновили для війська понад 600 БМП, БМД та БТР. Ворог все більше покладається на БМП, бо влітку українська армія ефективно винищувала російську бронетехніку як дронами, так і протитанковими керованими ракетами.

Нагадаємо, 31 жовтня ЗМІ писали, як у РФ створюють комплекси РЕБ для захисту БМП від дронів-камікадзе.

14 вересня у РФ зацікавились новим БМП "Манул", який по суті є БМП-3 зі зміненим компонуванням.